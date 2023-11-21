入伙盤搶手！One Innovale一房連錄年輕客承租 呎租最高近40元｜租賃市況

粉嶺「One Innovale」本月暫錄3宗租賃成交，新成交兩宗分別以每月1.1萬元和1.2萬元租出。（資料圖片）

利志良透露，新租客為年輕人，見屋苑屬全新物業，單位業主提供合理議價空間，遂把握機會租入單位之用，方便工作。據了解，業主於2022年以441萬元購入上址，是次租出單位可享約3厘租金回報。

中原地產粉嶺牽晴間分行高級分行經理理利志良表示，One Innovale本月暫錄約3宗租賃成交，其中B座中層18室，實用面積約310方呎，一房間隔。原開價約11,500元，日前議價後減500元，以11,000元租出，呎租約35.5元。

粉嶺北One Innovale自入伙後獲年輕客追捧，新近連錄兩宗一房單位租賃成交，租金回報率均達3厘。

312 呎一房 1.2 萬租出

另外，利嘉閣地產粉嶺-逸峯分行首席聯席董事黃嘉偉稱，同屋苑C座中層10室，實用面積約312方呎，屬一房連衣帽間間隔，望內園景，以12,300元租出，呎租約39.4元。

黃嘉偉續稱，租客為年輕人，早前透過利嘉閣真盤源平台聯絡代理，經代理介紹睇樓後，心儀單位屋苑入伙不久，單位布局四正，內櫳新淨，於是與業主洽商議價承租。據悉，業主於2022年以約493.5萬元買入單位，現成功租出可享約3厘租金回報。

黃嘉偉補充，屋苑現有約6個租盤，入場租金由11,500元起。