入伙盤租賃｜內地生預繳一年逾23萬租柏傲莊 呎租撲60元創一房戶新高

港鐵(066)旗下大圍商場圍方(The Wai)昨日(22日)開幕試業，而位處大圍站上蓋的柏傲莊最新錄得一房呎租新高的租賃成交個案。

中原地產分區營業經理周偉航表示，柏傲莊1期3B座中層D室，實用面積約327方呎，一房間隔，以月租19,500元承租，呎租約59.6元，創同類單位新高紀錄。

據了解，新租客為中大內地女學生，並以先付一年租金形式、即涉資23.4萬元租入單位。業主2020年11月以741.7萬元購入物業，現可享租金回報近3.2厘。

一房月租較年初相差近26%

周偉航指，柏傲莊兩期入伙迄今累錄逾700宗租賃成交，目前正值租務旺季，內地生租樓高峰期，屋苑現僅有約20多個單位放租，租盤短缺，令租金走高。

翻查成交紀錄，柏傲莊一房單位租金走勢持續上升。柏傲莊1期2A座高層E室，實用面積約322方呎，今年1月以15,500元租出，與是次最新成交租金1.95萬元相比，相差近26%。