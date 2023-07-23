入伙盤租賃｜內地生預繳一年逾23萬租柏傲莊 呎租撲60元創一房戶新高

港鐵(066)旗下大圍商場圍方(The Wai)昨日(22日)開幕試業，而位處大圍站上蓋的柏傲莊最新錄得一房呎租新高的租賃成交個案。
中原地產分區營業經理周偉航表示，柏傲莊1期3B座中層D室，實用面積約327方呎，一房間隔，以月租19,500元承租，呎租約59.6元，創同類單位新高紀錄。
據了解，新租客為中大內地女學生，並以先付一年租金形式、即涉資23.4萬元租入單位。業主2020年11月以741.7萬元購入物業，現可享租金回報近3.2厘。
一房月租較年初相差近26%
周偉航指，柏傲莊兩期入伙迄今累錄逾700宗租賃成交，目前正值租務旺季，內地生租樓高峰期，屋苑現僅有約20多個單位放租，租盤短缺，令租金走高。
翻查成交紀錄，柏傲莊一房單位租金走勢持續上升。柏傲莊1期2A座高層E室，實用面積約322方呎，今年1月以15,500元租出，與是次最新成交租金1.95萬元相比，相差近26%。
交通配套佳 客源多元化
柏傲莊去年開始入伙，由於位於港鐵大圍站上蓋，交通便利，加上擁會所及大型購物商場，屋苑租賃持續暢旺，除吸引同區客外，亦獲外區及內地生垂青。柏傲莊2期6B座中層F室，實用面積約464方呎，兩房間隔，上月以21,300元租出，呎租約46元，新租客為兩名內地女學生，新學年將於中大升學，以先付一年租金方式、即涉資25.56萬元租入單位自用。
今年5月份更有三房套單位反價500元租予同區客個案，柏傲莊2期7B座高層A室，實用面積約671方呎，三房連套房間隔，原開價約25,000元，議價後反價至25,500元租出，呎租約38元。