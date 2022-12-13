入伙盤租賃｜啟德維港1號首錄租賃 兩房呎租35元

啟德新區本月迄今暫錄約27宗租賃成交，較上月同期23宗略為加快。位於啟德海灣半島(Park Peninsula)的維港1號本月開始交樓，中原施蒂文表示，屋苑錄得首宗租賃成交，單位為1B座中層A室，實用面積約454方呎，兩房間隔，坐向東北方，外望屋苑內園及九龍灣一帶海景，以1.6萬元租出，呎租約35.2元。

THE HENLEY II 兩房戶呎租 43 元

鄰近港鐵啟德站一帶的屋苑近期接連錄得租賃成交，包括今年7月起開始入伙的同區THE HENLEY，最新錄得THE HENLEY II 1座高層E室租賃成交，單位實用面積約575方呎，兩房套房間隔，坐向東北方，享開揚景致，以2.5萬元租出，呎租約43.5元。業主於今年8月以約1,492萬元一手購入單位，現可享約2厘租金回報。

另外，嘉匯2座中層E室，實用面積約490方呎，兩房兩廳間隔，擁梗廚，坐向東南方，望內園景，上月中以1.95萬元租出，呎租約39.8元。業主於2017年3月以約1,011萬元購入單位，現可享約2.3厘租金回報。