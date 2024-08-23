入伙盤細單位搶手！破頂成交不斷 210呎開放式呎租高見69元｜租賃市況

正值租賃旺季，住宅租務交投活躍，當中入伙盤細單位成「搶手貨」，租金水平更愈升愈有，持續出現破頂成交。大角咀LARCHWOOD最新一個實用面積約210方呎開放式單位，以1.45萬元租出，呎租達69元，料創屋苑同類單位租金及呎租新高。

【大角咀 LARCHWOOD 開放式戶零議價承租】

市場消息指，大角咀LARCHWOOD低層B室，實用面積約210方呎，開放式間隔，望市景。據悉，獲專業人士「零議價」以1.45萬元承租，呎租達69元，料創屋苑同類單位租金及呎租新高。業主於2023年以約527.5萬元購入物業，現租出單位享約3.3厘租金回報。