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地產
2024-08-23 08:45:05

入伙盤細單位搶手！破頂成交不斷 210呎開放式呎租高見69元｜租賃市況

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入伙盤細單位搶手！破頂成交不斷 210呎開放式呎租高見69元｜租賃市況

入伙盤細單位搶手！破頂成交不斷 210呎開放式呎租高見69元｜租賃市況

正值租賃旺季，住宅租務交投活躍，當中入伙盤細單位成「搶手貨」，租金水平更愈升愈有，持續出現破頂成交。大角咀LARCHWOOD最新一個實用面積約210方呎開放式單位，以1.45萬元租出，呎租達69元，料創屋苑同類單位租金及呎租新高。

【大角咀LARCHWOOD開放式戶零議價承租】

市場消息指，大角咀LARCHWOOD低層B室，實用面積約210方呎，開放式間隔，望市景。據悉，獲專業人士「零議價」以1.45萬元承租，呎租達69元，料創屋苑同類單位租金及呎租新高。業主於2023年以約527.5萬元購入物業，現租出單位享約3.3厘租金回報。

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【旺角雋薈首錄租賃成交】

旺角雋薈錄得首錄租務成交，單位為低層C室，實用面積約152方呎，開放式間隔，外望樓景。單位原叫租1.35萬元，放租一星期經議價後，以約1.05萬元獲學生承租，呎租約69.1元。業主於2022年以357.2萬購入單位，以是次租金計算，租金回報率約3.5厘。

【海茵莊園開放式戶1.43萬租出】

利嘉閣地產將軍澳(坑口區)分區董事蔡庭勇稱，將軍澳海茵莊園2座高層C3室，實用面積約217方呎，開放式間隔，外望山景。新租客因喜歡全新物業，單位景觀開揚，採光度充足，且全屋內附設發展商送贈的全新傢俬，屋苑周邊配套成熟，鄰近康城大型商場，附近有海濱長廊，即時與業主落實以1.43萬元承租，呎租約65.9元。原業主於今年以386萬元購入單位，現租出可享約4.4厘租金回報率。

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【晉環開放式戶1.8萬租出】

市場消息指，晉環1B座中層B室，實用面積約290方呎，開放式間隔，以1.8萬元租出，呎租約62元，創同類型單位新高。據悉，租客為內地專才，業主於今年4月以約655.2萬元購入單位，以是次租金計算，租金回報率約3.3厘。

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【紅磡必嘉坊．曦匯不足一周逾20伙承租】

另一邊廂發展商亦進攻租市，將旗下新盤餘貨「轉售為租」。恒基地產(012)旗下紅磡BAKER CIRCLE1期「BAKER CIRCLE DOVER(必嘉坊．曦匯)於本月中推出一手單位招租，恒基物業代理營業()部總經理林達民表示，不足一星期已極速接獲逾20伙承租，當中有開放式單位呎租高見71.8元。據悉，不少租客為內地生。

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市場消息指，成功租出單位中包括有實用面積202方呎的開放式單位，月租約1.4萬元，呎租約69.3元，與市價相若。據中原地產資料顯示，屋苑目前錄得13宗租賃成交個案，成交呎租介乎57元至69元。

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