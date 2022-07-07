入伙租盤直擊！啟德新私樓設名牌家電 THE HENLEY開放式1萬元出頭有得租？

被視為「明日之星」的啟德新發展區，除了挾市區之利，未來亦有啟德體育園可舉行國際賽事，雲集甲廈及購物商場的商住社區，勢成市區新焦點。區內最新入伙盤，恒地旗下THE HENLEY，已陸續收樓，物業簇新之餘，項目僅208方呎細單位可謂「細絕啟德」，現時已有業主叫租1.2萬元放租，料1萬餘元可進駐啟德新樓，享用名牌家電及及住客會所。

THE HENLEY至今售出逾502伙，與區內以2房為主不同，THE HENLEY以開放式及1房佔大多數。中原地產啟德新區啟德站第二分行經理施蒂文表示，項目在市場上錄得1宗成交，為2房中層F室，實用面積379平方呎，1房間隔，以1.65萬元租出，呎租44元。現時約有50個放盤，料隨著業主陸續收樓，將有更多供應。間隔方面包括開放式至3房，當中又以開放式及1房較多。至於各類單位「入場價」，開放式208平方呎單位叫租1.2萬元起，一房320平方呎單位叫租1.5萬元起，2房505平方呎叫租最平2.3萬元起，3房696平方呎單位叫租3.4萬元起。

THE HENLEY開放式戶最細僅208平方呎，可謂「細絕啟德」，有望挑戰區內租金新低，對一眾準租客而言絕對是好消息。現時208平方呎開放式戶最平叫租為1.2萬元，惟以呎租計仍高見逾57元，較同區屋苑平均呎租約40元高出一截，可見仍有議價空間，有望議價至1萬元出頭成交。參考區內開放式戶租務，2018年入伙的龍譽，228平方呎的開放式戶，去年以1.12萬租出，呎租49元。而與THE HENLEY一街之隔，同為今年入伙的嘉峯匯，最平租盤成交來自289平方呎開放式戶，以1.28萬元租出，呎租44元。

施蒂文表示，與區內屋苑比較，THE HENLEY用料較吸引，每戶附設衣帽間，所有單位皆配備Miele爐具，大單位雪櫃洗衣機等大型家具同樣為Miele品牌，但亦令管理費居高不下，每呎管理費約6元，較其他屋苑每呎5元管理費較高。而一眾準租客，更可趁此機會，盡用屋苑各項會所設施。