入伙租盤直擊｜紅磡新樓出租 曼翹海景開放式戶月租1萬起

紅磡及土瓜灣一帶近年頻頻收地重建，區內近年相當多項目落成，提供大量租盤供應，同時享平民化配套及成熟交通網絡。區內單幢新盤曼翹陸續收樓，開放式租盤1萬起，即可進駐九龍核心區。

曼翹全盤共130伙，發展商去年9月「一炮過」發售全數單位，更隨即沽清，隨著業主陸續收樓，亦陸續有租盤釋出，太陽物業分行經理余君桐表示，項目現有開放式及一房租盤，現有20伙正在放租。

項目開放式單位面積介乎186至192平方呎，租金叫價1萬至1.1萬元左右，意味或有機會議價至1萬元以下便有成交。1房面積介乎232至250平方呎，叫價1.3萬至1.5萬元。

項目位處馬頭圍道68號，距港鐵何文田站約10分鐘步程，該站為觀塘綫及屯馬綫轉車站，享雙鐵優勢，另外馬頭圍道及佛光街一帶亦有多條巴士及小巴路線，輕鬆到達港九新界各區。

生活配套方面，區內平民化小店及食肆林立，商場及街市亦齊全。附近有家維邨商場及紅磡廣場等，貨品價錢相宜。