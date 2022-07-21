入伙租盤直擊｜紅磡新樓出租 曼翹海景開放式戶月租1萬起

紅磡及土瓜灣一帶近年頻頻收地重建，區內近年相當多項目落成，提供大量租盤供應，同時享平民化配套及成熟交通網絡。區內單幢新盤曼翹陸續收樓，開放式租盤1萬起，即可進駐九龍核心區。
曼翹全盤共130伙，發展商去年9月「一炮過」發售全數單位，更隨即沽清，隨著業主陸續收樓，亦陸續有租盤釋出，太陽物業分行經理余君桐表示，項目現有開放式及一房租盤，現有20伙正在放租。
項目開放式單位面積介乎186至192平方呎，租金叫價1萬至1.1萬元左右，意味或有機會議價至1萬元以下便有成交。1房面積介乎232至250平方呎，叫價1.3萬至1.5萬元。
項目位處馬頭圍道68號，距港鐵何文田站約10分鐘步程，該站為觀塘綫及屯馬綫轉車站，享雙鐵優勢，另外馬頭圍道及佛光街一帶亦有多條巴士及小巴路線，輕鬆到達港九新界各區。
生活配套方面，區內平民化小店及食肆林立，商場及街市亦齊全。附近有家維邨商場及紅磡廣場等，貨品價錢相宜。
項目開放式戶及1房均錄成交，其中1房戶為低層E室，實用面積249平方呎，一房間隔，開放式廚房設計，以1.2萬元租出，呎租約48.2元，業主於2021年以483萬元購入，現享租金回報近3厘。另外開放式戶中高層單位則以1.05萬元租出，實用面積約192方呎，呎租約54.7元。
參考同區租務，距曼翹約4分鐘步程的啟岸，呎租介乎52至55元，曼翹現時呎租相若，而區內大型屋苑黃埔花園及海濱南岸呎租分別介乎36至38元及37至38元，惟因最細戶型已是兩房戶，故難以直接比較。
項目高層單位景觀開揚，可望土瓜灣避風塘海景，遠眺九龍灣及啟德。因項目開放式及1房皆向東，意味連開放式單位亦有機會望海。