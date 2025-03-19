入場價453萬 GRAND SEASONS原價加推138伙

新盤加快銷售部署，會德豐地產與港鐵(066)合作發展的將軍澳日出康城第12C期「GRAND SEASONS」昨加推2號價單，提供138伙，扣除最高折扣12%後，折實價453.4萬元起，折實呎價14,039元起，折實平均呎價14,905元。項目短期內上載銷售安排，下周次輪銷售。
會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，新價單根據景觀及樓層調整，主要為47樓以上高層單位，屬原價加推，包括46伙一房，75伙兩房，17伙三房一套，位於第1A及1B座，實用面積介乎322至716方呎，扣除最高折扣12%後，折實價453.4萬至1,173.1萬元，折實呎價14,039元至18,017元。
九成單位低於8球
黃光耀續指，整個SEASONS系列自去年3月開售至今累售1,051伙，套現逾65.2億元。當中「GRAND SEASONS」開售至今沽出約70伙，成交平均呎價14,800元至14,900元。
會德豐地產助理董事兼總經理(商務)余麗珠表示，一房售價最低單位為第1B座10樓，實用面積322方呎，折實價453.4萬元，折實呎價14,081元。以定價計，該批單位市值約10.3億元；三分一單位折實價低於500萬元，九成單位低於800萬元。
黃光耀補充，《財政預算案》後本月樓市暢旺，全月有望突破2,000至2,800宗成交，集團將於短期內推售啟德合作項目「MIAMI QUAY」第2期，涵蓋低座單位。集團年初至今累積售出250伙單位，套現約24億元。
即睇將軍澳 日出康城第12C期 GRAND SEASONS最新資訊
上然次輪超購65倍
另外，萬科控股(香港)大埔馬窩路新盤「上然」第1期將於今日進行次輪銷售118伙。發展商表示，項目昨日下午2時截票，累收約7,868票，以次輪發售單位118伙計，超額認購約65倍。據悉，新一輪入票除了首輪開售的向隅客之外，亦有新客入票，以分支家庭客及投資客為主。