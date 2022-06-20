入夏安裝冷氣 隨時有機會犯法？

香港的夏季炎熱潮濕，氣溫隨時超過35℃，冷氣機已成為大多數家庭夏季不可缺少的電器。不過，長時間沒有開動的冷氣機有機會積聚細菌，而且也有可能因為機件老化或橡膠帶硬化等，需要更換。故在重新開機前宜先安排專業人士清洗及檢查機身，如有需要可提早更換老舊的冷氣機。

對於需要更換舊冷氣的業主而言，於選購新冷氣機時，先要考慮傳統窗口式冷氣機、分體式冷氣機 ，或是窗口分體式冷氣機。因在價錢、安裝、耗電和日常產生的聲音上，都會有分別。

聘用註冊承建商 預先申報免違法

由於屋宇署已實施「小型工程監管制度」，而安裝冷氣承托支架或屬於指定小型工程項目（支架自外牆伸出超過600毫米、承重量超過100公斤），便須聘用「訂明建築專業人士」或「註冊承建商」，因應單位情況進行相關工程，並需於進行工程7日前向屋宇署呈交工程展開通知書，否則便屬違法。只有少部分工程可獲豁免（須伸出外牆不多於600毫米、承重量不多於100公斤，以及支架的最高點與屋頂或地面的距離不超過3米），無須事先獲屋宇署批准及同意。

當家居維修工程完成後14日內，承建商並需向署方遞交完工通知及證明書(MW05)

非指定位置裝冷氣需先獲批准

另外，要留意如居於公共屋邨，安裝冷氣機前可先向房屋署領取冷氣安裝指引，以及需填寫「安裝冷氣機申請書」。至於私人屋苑的業主，在非指定位置安裝，亦必須先獲得大廈/屋苑法團或管理人批准，否則便可能會違返僭建條例，所安裝的冷氣被定義為非法構建物，業主可能會收到拆除的通知。

於安裝冷氣時，要注意應將冷氣裝於正向開揚的位置，以便冷空氣能更好地擴散開去，而安裝室外機部分，則最重要是把機身固定好於窗台或支架上，以免在運行或遇上颱風時會導致機身偏移，因而影響物業外觀，甚至會構成意外。

預先規劃位置 選擇合適冷氣

一般窗口式冷氣機只需安裝於單位已有的石屎窗台冷氣機位，但如沒有冷氣窗台位，便要於窗外安裝臂架以承托機身。而分體式冷氣機的安裝，又分為室外機(負責壓縮及散熱製冷)及室內機(負責排風)，安裝過程較為複雜，同樣會涉及小型工程。至於結構與分體機類似的窗口分體式冷氣，由於其室外機部分的體積較小，採用了窗口機的款式，故可裝於一般冷氣機窗台位，安裝相對簡單。不過，無論是裝分體式或窗口分體式冷氣機，都需要預先規劃好連接室內機的喉管位置。

變頻分體式冷氣 寧靜節能選擇

定頻冷氣會因應室溫變化而不斷自動停機和重啟，而在每次壓縮機啟動時均最為耗電。相對而言，近年各大品牌紛紛推出的變頻冷氣機，會因應室溫變化調節壓縮機的轉速，經常保持合適轉速，既可提供適量冷氣，同時比定頻冷氣更慳電。此外，傳統定頻式窗口機於運作時會有較大聲音，故如預算、安裝位置和室內條件都許可，變頻分體式冷氣是較寧靜和節能的選擇。

另外，各位於選擇冷氣機時亦可參照下表，以選擇合適的冷氣機：

面積(平方呎) 匹數 製冷能力(BTU/h) ≧70 3/4 約7,200 80 - 100 1 約9,000 110 - 150 1 1/2 約14,000 160 - 200 2 約18,000 210 - 250 2 1/2 約 24,000 260 - 300 3 約28,000

（BTU/h：英國採用的熱能單位，以量度冷氣機的製冷能力）