入市良機｜撤辣後呎價1萬元內屋苑數量不跌反升 市區鐵路屋苑都有份！

樓市撤辣未能帶動樓價向上，發展商低價促銷新盤，亦加劇二手樓價跌勢，連「中產屋苑」鰂魚涌太古城兩房最新成交價低見500萬元，重返10年前價位。本港多個主要屋苑於撤辣後樓價跌多升少，呎價1萬元內的屋苑數量，亦大增至23個，較撤辣前升六成，當中包括市區屋苑。 今年2月底政府宣布全面撤辣後，中原城市領先指數CCL共138個成分屋苑，撤辣後樓價跌多升少，有96個屋苑跌，42個屋苑升，即跌價屋苑比例佔近七成。跌幅超過一成的屋苑有13個，當中以大埔太湖花園瀉21%最多，呎價由撤辣前一周的13,083元，跌至上周10,247元；豪宅跌幅亦明顯，西半山雍景臺、大潭陽明山莊及九龍站漾日居，跌幅介乎14%至18%。

呎價萬元內屋苑數目見 8 年新高 最近開售的一個屯門青山公路新盤，首批單位平均呎價9,988元，超低價震撼市場。受累新盤開售呎價不足1萬元，多個二手大型屋苑呎價陸續失守1萬元心理關口。最新資料顯示，截至上星期，呎價低於1萬元的CCL成分屋苑增至23個，比撤辣前14個上升6成，創近8新高。 翻查紀錄，於2021年3月7日至2022年5月15日的連續63個星期，呎價低於1萬元的CCL屋苑數量是零，並絕迹超過一年。至2022年下半年，大部分時間都是只得1、2個屋苑有呎價1萬元內選擇。不過，樓市受加息困擾，於2023年12月，呎價跌穿1萬元的成分屋苑增至10個，為2017年5月後首次突破雙位數。

荃威花園呎價最平 該23個呎價1萬元以下屋苑，新界西佔19個最多，包括荃威花園、嘉湖山莊、新屯門中心、海翠花園、大興花園、麗都花園、美景花園、香港黃金海岸、豫豐花園、映灣園、麗城花園、華景山莊、碧堤半島、浪翠園、邁亞美海灣、珀麗灣、蝶翠峰、栢慧豪園/豪廷及海濱花園；新界東佔2個，包括富豪花園及新峰花園。九龍區亦有2個，同屬鐵路沿線市區盤，包括美孚新邨及德福花園。 目前全港呎價最低的CCL屋苑為荃灣荃威花園，最新呎價僅7,321元；呎價最高則為跑馬地禮頓山及中半山帝景園， 呎價分別38,950及34,676元。