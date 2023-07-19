內地人租樓潮｜男學生零議價1.7萬租白石角嘉熙 年輕夫婦2.25萬租火炭星凱．堤岸

各區租賃交投增加，當中不乏內地人租樓。中原地產新界東豪宅白石角分行經理曾嘉匯表示，大埔白石角嘉熙最新錄一宗租賃成交，單位為5座中層A室，實用面積463方呎，屬兩房間隔，放盤時開價17,000元，日前零議價租出，實用呎租36.7元。據了解，新租客為一名內地男學生，見屋苑樓齡較新，配套完善，單位間隔合用，價錢合理，即以先付一年租金形式租入單位自用，涉資約20.4萬元。業主則於2018年以786萬元購入物業，是次租出單位可享約2.6厘租金回報。

入伙盤租賃｜內地年輕夫婦租客睇中星凱．堤岸夠新

另外，鄰區火炭入伙新盤星凱．堤岸，近月租賃交投亦活躍。中原地產新界東豪宅御龍山第一分行副分區營業經理周家傑表示，不少內地生及家庭客在踏入傳統租賃旺季期間積極搵盤，當中新入伙的星凱．堤岸，本月暫錄51宗租賃成交，最新錄5座中層B室，實用面積492方呎，採兩房間隔，議價後以22,500元租出，實用平均呎租45.7元。據悉，新租客為一對內地年輕夫婦，感屋苑屬全新物業，居住環境舒適，即把握機會租入單位自用，方便工作及上學。業主則於2021年以956萬元購入單位，現可享租金回報約2.8厘。

即睇火炭星凱．堤岸租盤(HOUSE730)