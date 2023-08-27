內地人租賃潮｜西半山租務活躍 半山捌號特色戶呎租破頂 寶翠園兩房回報高見8.8厘

半山捌號連平台特色戶 1.65 萬租出 港島區屋苑租賃交投活躍，當中不乏內地租客，而位於西半山的半新盤半山捌號，最新錄得一宗內地學生租樓個案，呎價高達91元。中原地產西半山明苑分行副分區營業經理姚文龍表示，分行最新促成半山捌號低層連平台特色戶租賃成交，單位實用面積181方呎，另承117方呎平台，採開放式間隔，業主放租叫價17,000元，放盤約2個月獲內地生洽租。業主見租客可即時起租，並預繳一年租金，即減500元，以16,500元將單位租出，折合實用呎租高達91元，創屋苑有紀錄以來新高，而涉及年租約19.8萬元。

業主買入 5 個月 回報 3.4 厘 姚文龍指，新租客為內地學生，於紅磡上學，因鍾情中環區居住環境及氛圍，加上上址單位鄰近中環至半山的扶手電梯，出入便利，遂決定一次過繳付一年租金承租用單位。至於業主於今年3月以581萬元購入物業，因為單位買入時已包括發展商隨樓附送的所有傢俬，一收樓便可即時放租，是次租出可享3.4厘租金回報。 即睇西半山半山捌號租盤(HOUSE730)