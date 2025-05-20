內地客敗走超級豪宅 渣甸山皇第複式戶 5年甩手勁輸8000萬｜二手市況

本港豪宅市場交投回暖，惟有業主要大幅蝕讓沽貨離場。渣甸山超級豪宅「皇第」錄得首宗二手買賣，一個中層複式單位新近以1.25億元易手，較原業主5年前買入價帳面貶值29%；計及當時入市須繳付的「辣招稅」及其他雜費開支，實蝕近8,000萬元離場。

據區內代理透露，皇第8樓A室複式戶，實用面積約2,846方呎，三房間隔，屬複式單位。原開價1.5億元放售，經議價後以約1.25億元連兩個車位易手，累減2,500萬元或約16.7%，成交呎價約43,921元。

呎價由 6.2 萬變 4.4 萬

據悉，新買家名字為國語拼音，料為內地人。至於原業主為內地客，於2020年1月以逾1.76億元買入單位，當時成交呎價高見62,000元，持貨約5年，現轉售帳面虧損逾5,100萬元，單位期內蒸發約29%。由於原業主當時入市須付15%「辣招稅」，涉及金額約2,647萬元，連同佣金等雜費開支，估計實際蝕讓金額約7,900萬元。