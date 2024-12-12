內地客棄購瑧譽洋房遭殺訂1847萬 公司客入市買平5000萬兼慳七成稅｜屯門新盤

保利置業(119)屯門青山灣現樓洋房項目「瑧譽」於上月以招標形式沽出9號洋房及地庫層9居室，實用面積分別為5,201方呎和650方呎，洋房採五房間隔，連312方呎平台，928方呎花園及1,168方呎天台，設有游泳池，連同兩個車位以1.35億元成交，呎價約23,073元。

翻查資料，是次成交洋房屬「撻訂貨」，原先於2022年5月以1.847億元成交，市傳買家為一名內地電子設備商高層。據成交紀錄冊顯示，於今年8月中撻訂，遭殺訂10%，涉及金額1,847萬元。

據悉，新買家以「豐祿有限公司」的名義入市，該公司於入市前不足一個半月成立，不排除於未來方便轉讓物業。最新買入價比撻訂前不但低近5,000萬元或27%，且受惠樓市全面撤辣，原先須支付樓價15%「辣稅」涉及金額達2,025萬元，最新只須付4.25%即573.75萬元，稅款大慳1,451.25萬元或71.7%。