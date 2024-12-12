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地產
2024-12-12 09:05:30

內地客棄購瑧譽洋房遭殺訂1847萬 公司客入市買平5000萬兼慳七成稅｜屯門新盤

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內地客棄購瑧譽洋房遭殺訂1847萬 公司客入市買平5000萬兼慳七成稅｜屯門新盤

內地客棄購瑧譽洋房遭殺訂1847萬 公司客入市買平5000萬兼慳七成稅｜屯門新盤

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保利置業(119)屯門青山灣現樓洋房項目「瑧譽」於上月以招標形式沽出9號洋房及地庫層9居室，實用面積分別為5,201方呎和650方呎，洋房採五房間隔，連312方呎平台，928方呎花園及1,168方呎天台，設有游泳池，連同兩個車位1.35億元成交，呎價約23,073元。

翻查資料，是次成交洋房屬「撻訂貨」，原先於20225月以1.847億元成交，市傳買家為一名內地電子設備商高層。據成交紀錄冊顯示，於今年8月中撻訂，遭殺訂10%，涉及金額1,847萬元。

據悉，新買家以「豐祿有限公司」的名義入市，該公司於入市前不足一個半月成立，不排除於未來方便轉讓物業。最新買入價比撻訂前不但低近5,000萬元或27%，且受惠樓市全面撤辣，原先須支付樓價15%「辣稅」涉及金額達2,025萬元，最新只須付4.25%573.75萬元，稅款大慳1,451.25萬元或71.7%

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「瑧譽」位於屯門青山公路青山灣段5175號，由22座洋房組成，已屆現樓。項目特色之一為洋房下方另設19間獨立「居室」，採開放式或一房設計，實用面積介乎470650方呎，業主可按個人喜好及創意將其打造成專屬活動空間，如影音室、健身室、茗茶室、工作間或客房等。據售樓說明書顯示，「居室」設於地庫，位於洋房前排及洋房花園之下，與洋房分隔，擁立業權，需與對應之洋房一併轉讓，不能分拆出售。

即睇屯門瑧譽最新資訊 (House730)

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