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地產
2024-09-13 11:37:07

內地客為子女來港就學 斥2632萬購2伙朗賢峯 作自住和投資用｜新盤成交

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內地客為子女來港就學 斥2632萬購2伙朗賢峯 作自住和投資用｜新盤成交

「朗賢峯」第IIA期獲內地客斥資約2,632萬元一口氣購入2伙。(資料圖片)

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鷹君集團(041)與港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋項目「朗賢峯」第IIA期獲內地客斥資約2,632萬元一口氣購入2伙。

利嘉閣地產將軍澳(調景嶺及寶林)維景灣畔分行助理分區經理黃金欽稱，成交單位包括3座低層B室及3座低層F室，實用面積各為725方呎及490方呎，前者為三房一套連工作套間隔，後者則為兩房連開放式廚房間隔，售價分別約1,623.9萬及1,008.1萬元，呎價各約22,399元及20,573元。

據悉，該名買家因子女來港就學，一直物色校網佳的區份，同時，預期美國聯儲局快將減息，故提早大手購入2伙，計劃1間自住，1間用作投資。

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「朗賢峯」分為IIA期及IIB期，由5座24層高的住宅大樓組成，合共提供990伙。當中IIA期涵蓋第1、2及3座，共涉418伙，而IIB期則包括第5座(5A)、第5座(5B)、第6座(6A)及第6座(6B)，共涉572伙。標準單位戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由377至1,433方呎，主打兩房至三房；另設特色戶79伙，包括有平台特色戶、頂層天台戶、高層特色戶，以及頂層天台特色戶，特色單位實用面積由340至2,572方呎。「朗賢峯」提供264個住宅停車位，預計關鍵日期為2025年3月31日。

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