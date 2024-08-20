內地客為子女趕租樓 零議價6萬租逸瓏灣四房 家庭客2.3萬租星凱‧堤岸兩房｜租賃市況

暑假期間租盤需求強勁，當中有不少為家庭客，為方便子女於新學年升學，而加快租樓步伐。中原地產玖瓏山分行經理霍栢雄表示，大埔白石角逸瓏灣2期剛錄大額租賃成交個案，單位為高座7座中層B室，實用面積1,699方呎，屬四房連雙套房及工人套房間隔，原本放租開價約6萬元，現零議價租出，實用平均呎租35.3元。

據了解，新買家為內地家庭客，睇中屋苑環境舒適，上述單位少有放租，價錢亦合理，為方便小朋友新學年於區內上學，即決定租入單位自住。業主則於2015年以2,843萬元購入單位，持貨9年，是次租出可享約2.5厘租金回報。

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