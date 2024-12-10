內地客租轉售 新低價沽明星盤四房 帳面勁輸近1100萬｜二手蝕讓

二手觀望氣氛轉濃，交投表現受壓，急於沽貨的業主更要大額蝕讓離場。據報深井皇璧一個高層複式D室，實用面積約2,432方呎，四房間隔，外望青馬橋一帶海景，屬該廈優質單位，最新以3,238萬元成交，呎價約13,314元，齊創屋苑歷史新低。 據區內代理透露，單位由內地客持有，原先一直放租，月租約7.5萬元，直去年才轉租為售，開價5,300萬元放盤，最終劈價2,062萬元或約38.9%賣出。原業主於2010年以4,335萬元一筆過形式(FULL PAY)購入單位，持貨約14年，現轉售帳面虧損1,097萬元，物業期內貶值約25.3%。

連同上述成交，皇璧今年暫錄2宗二手買賣個案，對上一宗為一個高層複式A室，實用面積約2,413方呎，設有露台，外望青馬大橋海景，原則為四房四套房間隔，於7月份以3,280萬元連2個車位售出，呎價約13,593元。上手業主於2012年以3,800萬元入市，持貨約12年，轉售帳面損失520萬元或約13.7%。 ⇊皇璧高層A室⇊

資料顯示，皇璧位於油柑頭悠麗路2A號，2009年入伙，提供59伙，單位實用面積由2,413至4,674方呎。該盤過往不乏名人業主，最矚目有內地影星趙薇及其富商丈夫黃有龍，兩人曾先後擲逾1.5億元連購皇璧3伙複式單位，但早年已售出部分單位；而樂壇天后王菲亦購入一個同類複式單位。