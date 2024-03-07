內地租客持續成本港租賃市場動力。利嘉閣地產新啟德-現崇山分行高級經理李嘉輝稱，該行最新促成黃大仙現崇山3B座中層C室二手租務，單位實用面積521方呎，屬兩房間隔，外望市景。他指出，新租客為內地人，因小朋友來港讀書，不想居住酒店，於是經代理介紹上址後，滿意單位間隔合用，屋苑又鄰近港鐵黃大仙站，交通便利，遂與業主洽商議價，最終以19,500元承租，折合實用呎租約37元。據悉，業主於2011年以668.8萬元購入單位，現成功租出，租金回報約3.5厘。他補充，目前現崇山約只有2個放租盤，最低入場租金由22,000元起。
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內地客陪小朋友來港讀書 1.95萬租黃大仙現崇山兩房｜二手樓租賃
內地租客持續成本港租賃市場動力。利嘉閣地產新啟德-現崇山分行高級經理李嘉輝稱，該行最新促成黃大仙現崇山3B座中層C室二手租務，單位實用面積521方呎，屬兩房間隔，外望市景。他指出，新租客為內地人，因小朋友來港讀書，不想居住酒店，於是經代理介紹上址後，滿意單位間隔合用，屋苑又鄰近港鐵黃大仙站，交通便利，遂與業主洽商議價，最終以19,500元承租，折合實用呎租約37元。據悉，業主於2011年以668.8萬元購入單位，現成功租出，租金回報約3.5厘。他補充，目前現崇山約只有2個放租盤，最低入場租金由22,000元起。