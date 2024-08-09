內地富豪物業淪銀主盤 上環信德中心相連海景單位連租約招標出售

市場消息指，由中聯石油化工前主席許智明持有的上環信德中心招商局大廈相連單位已淪為銀主盤，最新由接管人推出標售。
高力承接管人委託為獨家代理，以公開招標形式出售香港上環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈19樓1901及1917室，建築面積合共約3,300方呎，物業將以「現狀」連租約形式出售，截標日期為今年9月23日正午12時正。據悉，物業市值約6,000萬元，平均呎價約18,182元。
整座建築物包含東西兩座辦公大樓，是次出售部分為東座招商局大廈的19樓兩相鄰單位。間隔方正實用，正對電梯大堂，附設儲物室及茶水間(備有來去水)。單位面向信德中心西座，盡覽維多利亞海景。物業同時設有停車場，大廈內提供4部升降機。
高力香港資本市場及投資服務部高級董事吴家輝表示，信德中心作為上環皇牌甲級商廈，坐落於上環港鐵站上蓋及巴士總站旁，地點優越；物業毗鄰西區海底隧道，貫穿港九新界各地。
此外，信德中心設有6層基座商場，雲集各式食肆及商鋪，帶來一站式的消費體驗。商場同時連接港澳碼頭，往返中港澳三地十分方便。中區行人天橋接駁商場二樓，連接中上環多個主要地區，直達國際金融中心及機場鐵路「香港站」；而前往中環核心商業區，亦只需數分鐘之步程。