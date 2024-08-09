內地富豪物業淪銀主盤 上環信德中心相連海景單位連租約招標出售

整座建築物包含東西兩座辦公大樓，是次出售部分為東座招商局大廈的19樓兩相鄰單位。(高力提供)

市場消息指，由中聯石油化工前主席許智明持有的上環信德中心招商局大廈相連單位已淪為銀主盤，最新由接管人推出標售。

高力承接管人委託為獨家代理，以公開招標形式出售香港上環干諾道中168-200號信德中心招商局大廈19樓1901及1917室，建築面積合共約3,300方呎，物業將以「現狀」連租約形式出售，截標日期為今年9月23日正午12時正。據悉，物業市值約6,000萬元，平均呎價約18,182元。

整座建築物包含東西兩座辦公大樓，是次出售部分為東座招商局大廈的19樓兩相鄰單位。間隔方正實用，正對電梯大堂，附設儲物室及茶水間(備有來去水)。單位面向信德中心西座，盡覽維多利亞海景。物業同時設有停車場，大廈內提供4部升降機。