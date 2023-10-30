內地專才入市帶旺新盤！啟德三房特色戶逾1464萬售出│新盤成交

新一份《施政報告》對外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」，即吸引專才入市，接連有新盤錄得相關成交。由會德豐地產發展的「MONACO MARINE」錄得一宗特色戶成交，單位為低座C座地下D室，採3房開放式廚房連地下花園設計，實用面積499方呎，附連298方呎地下花園，成交價1,464.4萬元，呎價29,347元。
據了解，買家為內地專才，現於香港工作，其考慮到啟德區為新發展區，且對比周邊樓盤花園單位後，認為項目室內間隔較實用，「減辣」措施亦加強其購買動機，故決定購入此單位作自住。
星凱．堤岸河景一房865.3萬沽
港鐵東鐵綫屋苑亦獲捧場，鄰近火炭站、由中洲置業發展的現樓新盤「星凱．堤岸」今日(30日)售出2座38樓E室，實用面積385方呎，屬一房設計。單位可飽覽城門河景色，以865.3萬元售出，呎價22,475元。據悉，買家為內地專才，鍾情項目地理位置優越，方便隨時往返中港兩地。
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，《施政報告》落實「減辣」措施後，「星凱．堤岸」接連錄得成交；項目自上月13日重推後迅沽32伙，套現逾3.6億元。至於樓盤開售迄今累沽904伙，合共套現逾93億元，平均呎價20,367元。