內地專才入市帶旺新盤！啟德三房特色戶逾1464萬售出│新盤成交

新一份《施政報告》對外來人才的置業印花稅實施「先免後徵」，即吸引專才入市，接連有新盤錄得相關成交。由會德豐地產發展的「MONACO MARINE」錄得一宗特色戶成交，單位為低座C座地下D室，採3房開放式廚房連地下花園設計，實用面積499方呎，附連298方呎地下花園，成交價1,464.4萬元，呎價29,347元。

據了解，買家為內地專才，現於香港工作，其考慮到啟德區為新發展區，且對比周邊樓盤花園單位後，認為項目室內間隔較實用，「減辣」措施亦加強其購買動機，故決定購入此單位作自住。

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