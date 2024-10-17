內地投資者放售渣甸山獨立屋 意向價2.3億 較29年前購入價高逾5倍｜超級豪宅

近期市場不乏大額豪宅成交，加上新一份施政報告措施，料將有助帶動豪宅市場交投，吸引投資者積極沽貨。具內地背景的商舖投資者劉軍及相關人士，新近委託代理放售位於渣甸山的一幢獨立大屋，意向價約2.3億元，較物業估值低，並將於今年11月8日(星期五)中午12時正截收意向。

上述物業為渣甸山畢拉山徑50號金碧園，位置屬渣甸山傳統豪宅區，該獨立大屋樓高三層，佔地約4,999方呎，物業實用面積約3,669.4方呎，採五房連四套房設計，內部間隔寬敞，裝潢則時尚富藝術色彩。物業附設約4,000多方呎私人花園及泳池，設計富有東南亞度假色彩，而大宅亦配備私人電梯及特大雙車位車房。資料指，劉軍及相關人士於1995年以約3,600萬元購入該獨立屋，若以最新意向價約2.3億元計，較29年前高出約1.94億元或逾5.3倍。

市場盤少罕放

渣甸山向來是城中名流聚居地，物業毗鄰多間名人豪宅，將以「現狀」及交吉形式出售，並可以公司股權轉讓或物業交易方式進行買賣。仲量聯行資本市場部執行董事鄧潔瑩表示，是次放售的渣甸山獨立屋屬超級豪宅盤，業主惜售，屬市場盤源少兼珍罕，極具珍藏價值，投資自住佳宜。她又指，近期中港利好樓市政策頻出，加上減息及股市反彈，為市場注入活力，預計物業將吸引眾多買家和投資者青睞。

另外，據資料指，商舖投資者劉軍曾多次在舖市高峰期以天價入市物業，包括於2012年以11.42億元大手購入銅鑼灣波斯富街寶榮大廈一籃子舖位，惟最終需損手離場。

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