內地樓市│提防大灣區置業陷阱

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近年香港政府積極推動大灣區，鼓勵香港人才北上發展，吸引不少港人投資大灣區物業，尤其是鄰近香港的深圳、廣州、珠海及中山等城市，有不少物業廣告，以香港五分之一價錢買入「豪宅」招徠。有港人在2017年因經紀兜售內地「知名國企」旗下的樓花項目，花逾百萬元人民幣買入珠海保稅區新發展區域的物業項目，面臨「買咗唔住得」而蒙受巨額損失。(撰文︰Wendy全球樓行)

去年消委會已發布「境外置業添保障」研究報告，統計2017年至去年8月的數據，接獲海外物業投資的相關投訴有所上升，去年首8個月已有106宗投訴，涉及未建成一手樓花按年漲逾104%，達94宗。當中涉及失實陳述重要資料、以不切實際的高租金回報作利誘吸引消費者，以及項目延誤或爛尾等，香港消費者平均損失36.8萬元，涉及物業則平均價值約180萬元。

近兩球入手放租 收樓始知為商辦地

現年52歲的A小姐表示，在2017年以約167萬元人民幣(約197萬港元)購入由中信集團旗下子公司中信城開與奇泰置業聯手開發，位於珠海保稅區的項目「灣區星座」，購買的「單位」面積約475方呎，然而臨近收樓卻發現買入單位為商辦用地，無法入住。據了解，保稅區除安全保衛人員外，其他人員不可居住，珠海保稅區情況較為特別，原因是該區屬於特惠稅務區域，受海關規管，本來成立目的是希望一些物流公司進駐，而非作住宅用途。

宣傳單張列中信品牌 合約卻沒出現

她指，當時覺得中信集團為國企品牌，參觀示範單位、宣傳單張及接待人員均有中信職員在場，加上銷售代理指，珠海保稅區與橫琴自貿區只是一河之隔，然而橫琴自貿區是需要每方米6萬元人民幣，但是該項目卻只需約2.5萬元人民幣，又指該區多上班族「好好租」，每月租金可高達8,000元人民幣(約9,481港元)，逾5.7厘的租金回報，故睇樓後她便即場簽署合約，投資該物業作為日後的被動收入或退休自住用途。豈料簽約後卻發現賣方只有奇泰置業，合約中並沒有中信集團等字眼，令她深感受騙，加上示範單位為住宅裝潢，有廚房、客廳等布置，收樓前卻獲悉保稅區不能住人的重要信息，她指銷售中介及發展商刻意隱瞞重要消息。

筆者就事件去信中信集團，直至截稿前未有回覆。

袁海文：海外一手樓花銷售不受監管

民主黨消費者權益政策發言人袁海文表示，示範單位有中信職員在場以及宣傳單張中有中信集團的字眼，令到消費者誤以為該樓盤是中信有份參與，他指中信集團有社會企業責任，如果該物業並非旗下集團授權的話，應該加以釐清。袁海文又指，目前在香港銷售海外一手樓花的經紀並不受監管，消費者要清楚了解購買物業時代理的佣金披露，即經紀收取佣金是代表發展商或投資者權益，令消費者可自行判定資料的可信性。

陸偉雄：買賣內地進行 港法律難保障

大律師陸偉雄表示，如果整個睇樓、銷售過程以及簽約都在內地進行，香港法例難以保障買家，應該參照內地法律。若簽約及銷售地方在香港進行，可循香港法律途徑追討相關賠償，如果當中涉及誤導，亦可取消合同及取回本金。另外他指，A小姐在簽訂合同時，賣方為奇泰置業而非跟中信集團簽約，A小姐若看了宣傳單張，便「合埋雙眼」買入，無法向中信追究。

執業律師沈運華建議，買家在購買海外物業時，宜諮詢當地持牌律師的專業法律意見，不要單方面聽取發展商或經紀的意見，亦不要只接受由發展商提供的律師說法，因為他們收取發展商的費用，立場或會偏幫發展商。他亦指，消費者在合約上簽名須負很大的責任，因涉及過百萬的投資金額，最好將整份合約給信任的律師作詳細的諮詢，才決定是否購買。