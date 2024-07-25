內地生吼細單位？聚焦將軍澳租盤 代理看好呎租撲70元｜租賃市況

中原地產將軍澳蔚藍灣畔分行經理關偉豪指，暑期內地生搶租令將軍澳區租務價量齊升，租盤持續緊缺。6月份將軍澳區錄得635宗租賃成交，較5月份的482宗多逾三成，當中內地生租客佔約25%，租金水平同步按月上漲5%。踏入7月區內租賃成交更見活躍，本月首9天已錄得近170宗租賃成交。

下半年暑假傳統租賃旺季，近大學區私宅細單位獲內地生熱捧，半新盤林立又毗鄰香港科技大學的將軍澳區成焦點之一。受惠該區中小型單位供應增加，愈來愈多學生選擇單獨承租一個單位，熱門屋苑開放式戶呎租創新高，代理分析指，呎租有望升穿70元。

他表示，「疫情過後近半內地生都係親自睇樓，近期成交大多係即日決定」，搶租、等租現象頻繁，「我哋同時約幾組同學一齊睇樓，可能上晝睇完兩三個盤，食餐飯就得返一個你揀，第二日可能又貴咗幾百蚊。」

關偉豪稱，區內主打中小型單位的海茵莊園備受內地生歡迎，上月錄得約31宗租賃成交，內地生租客佔約30%；其中1座高層A7室開放式戶，實用面積204方呎，上月以1.33萬元租出，呎租高見65.2元，創屋苑新高。有業主於今年3月以389.7萬元入市，現享4.1厘租金回報。