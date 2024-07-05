內地生搶租潮｜大埔靚裝公屋呎租39元媲美私樓 元朗新晉屋苑兩房突破2萬破頂｜有圖

踏入暑假租賃旺季，租盤競爭加劇，當中不乏內地學生租賃成交，推動租金飆升，近日搶租潮更由私人屋苑轉移至公屋市場。市場消息指，大埔運頭塘邨一個靚裝單位以1.75萬元獲內地學生承租，呎租達39元，媲美同區私樓租金水平。

市場消息透露，大埔運頭塘邨運臨樓(2座)低層10室，實用面積約445方呎，現為三房間隔，由單位相片可見，內籠附企理裝修。業主叫價1.6萬元放租，獲3名預備來港升讀大學的內地生洽租，業主臨場反價至1.75萬元成功租出，呎租39.3元。參考區內半新樓天鑽1座中層H室，實用面積約524方呎，以1.75萬元成交，呎租約33.4元。