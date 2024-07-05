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地產
2024-07-05 08:00:23

內地生搶租潮｜大埔靚裝公屋呎租39元媲美私樓 元朗新晉屋苑兩房突破2萬破頂｜有圖

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內地生搶租潮｜大埔靚裝公屋呎租39元媲美私樓 元朗新晉屋苑兩房突破2萬破頂｜有圖

內地生搶租潮｜大埔靚裝公屋呎租39元媲美私樓 元朗新晉屋苑兩房突破2萬破頂｜有圖

踏入暑假租賃旺季，租盤競爭加劇，當中不乏內地學生租賃成交，推動租金飆升，近日搶租潮更由私人屋苑轉移至公屋市場。市場消息指，大埔運頭塘邨一個靚裝單位以1.75萬元獲內地學生承租，呎租達39元，媲美同區私樓租金水平。

市場消息透露，大埔運頭塘邨運臨樓(2)低層10室，實用面積約445方呎，現為三房間隔，由單位相片可見，內籠附企理裝修。業主叫價1.6萬元放租，獲3名預備來港升讀大學的內地生洽租，業主臨場反價至1.75萬元成功租出，呎租39.3元。參考區內半新樓天鑽1座中層H室，實用面積約524方呎，以1.75萬元成交，呎租約33.4元。

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據悉，上述單位早於1998年於向房委會以約20.3萬元(未補地價)購入，至2013年完成補地價，故單位可用作收租。代理表示，運頭塘邨雖為公屋，但有隧道直達新達廣場商場及港鐵大埔墟站，故內地生仍願以高價承租單位。

⇊大埔運頭塘邨運臨樓(2)低層10室⇊

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Grand YOHO兩房2.08萬租出

中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗區新晉屋苑兩房單位租金出現破頂成交。其中Grand YOHO 5座高層A室，實用面積約535方呎，兩房「樓王」單位，景觀優質開揚，眺望后海灣一帶，加上屋苑交通便利，樓齡新，吸引兩名剛來港升讀大學的內地生以每月2.08萬元合租，呎租約38.9元，租金創屋苑兩房單位新高。

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據了解，業主於2018年以1,194.5萬元一手買入單位，現租出單位享2.1厘租金回報。

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