內地生搶租潮｜(有相)大圍7月暫錄逾百宗租賃 內地生佔半 富嘉花園三房租2.1萬 高市價約10%

二手樓市買賣疲弱，但租賃交投暢旺，尤其是受內地生歡迎的地區，如大圍、沙田和大埔等地區，7月份租盤成交量激增。中原地產大圍站盛薈分行高級分行經理劉國龍表示，臨近新學年，不少內地生加快租樓步伐，大圍區在7月至今短短半個多月已錄逾100宗租賃成交，當中有半數是內地生租客，並以名城和富嘉花園等租盤供應量較多的屋苑交投最暢旺，特別受內地生歡迎，而租金亦因此被搶高，平均租金高出約10%。

企裝兼附傢電 最受內地生歡迎 劉國龍稱，其中一個受內地生歡迎的屋苑富嘉花園，最新錄1座高層M室租賃成交，單位建築面積653方呎，實用面積583方呎，三房間隔，議價後以21,000元租出，實用呎租約36元，較同類型單位租金約19,000元價錢高出約10%。他表示，新租客為3名內地男學生，睇樓時見單位有少量傢電，覺得單位合用，即決定以先付一年租金方式租入單位自用，涉及年租逾25萬元。據了解，原業主於2013年以474萬元入市上址，持貨約9年，是次租出單位可享約5.3厘租金回報。