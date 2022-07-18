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地產
2022-07-18 16:15:17

內地生搶租潮｜(有相)大圍7月暫錄逾百宗租賃 內地生佔半 富嘉花園三房租2.1萬 高市價約10%

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大圍富嘉花園新近獲3名內地男生合租一個附企裝及部分傢電的三房單位，月租21,000元，以預繳一年租金方式承租，涉及金額近30萬元。(網上圖片)

大圍富嘉花園新近獲3名內地男生合租一個附企裝及部分傢電的三房單位，月租21,000元，以預繳一年租金方式承租，涉及金額近30萬元。(網上圖片)

二手樓市買賣疲弱，但租賃交投暢旺，尤其是受內地生歡迎的地區，如大圍、沙田和大埔等地區，7月份租盤成交量激增。中原地產大圍站盛薈分行高級分行經理劉國龍表示，臨近新學年，不少內地生加快租樓步伐，大圍區在7月至今短短半個多月已錄逾100宗租賃成交，當中有半數是內地生租客，並以名城和富嘉花園等租盤供應量較多的屋苑交投最暢旺，特別受內地生歡迎，而租金亦因此被搶高，平均租金高出約10%

單位採開放式廚房設計，裝修新淨及備有部分傢俬和電器，可即租即住。(代理提供相片) 單位走廊牆身用色鮮艷。(代理提供相片) 單位有三間睡房，以每月21,000元租金計，3名內地男生合租每人月租7,000元。(代理提供相片) 單位浴室裝修企理。(代理提供相片)

企裝兼附傢電 最受內地生歡迎

劉國龍稱，其中一個受內地生歡迎的屋苑富嘉花園，最新錄1座高層M室租賃成交，單位建築面積653方呎，實用面積583方呎，三房間隔，議價後以21,000元租出，實用呎租約36元，較同類型單位租金約19,000元價錢高出約10%。他表示，新租客為3名內地男學生，睇樓時見單位有少量傢電，覺得單位合用，即決定以先付一年租金方式租入單位自用，涉及年租逾25萬元。據了解，原業主於2013年以474萬元入市上址，持貨約9年，是次租出單位可享約5.3厘租金回報。

業主歡迎付年租 用作其他短線投資

不少內地生透過睇相或網上睇片來租樓，劉國龍稱，以上述成交的富嘉花園租盤為例，內部裝修企理兼附帶部分傢電，對他們來說屬優質單位，一般會即睇即承租。而近月亦有不少業主偏向將單位租予此類內地生租客，他說：「因為大多數內地生租客會以預付一年的方式交租，如上述富嘉花園每月租金21,000萬元，一年共12個月租金再另加兩個月按金，合共接近30萬元，業主可以一次過收取這筆款項，有些業主會將資金拿來購買股票或基金等，對業主而言，是一個不俗的短線投資方法。」甚至有業主表明以內地生租客優先，令大圍區內近月租賃交投織熱，並搶高租金市價水平約10%。

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