內地生搶細單位 聚焦將軍澳租盤呎租料撲$70

踏入下半年暑假傳統租賃旺季，近大學區私宅細單位獲內地生熱捧，半新盤林立又毗鄰香港科技大學的將軍澳區成焦點之一。受惠該區中小型單位供應增加，愈來愈多學生選擇單獨承租一個單位，熱門屋苑開放式戶呎租創新高，有望升穿70元。(下半年焦點專題五之五) 中原將軍澳分行經理關偉豪指，暑期內地生搶租令將軍澳區租務價量齊升，租盤持續緊缺。6月將軍澳區錄得635宗租賃成交，較5月的482宗多逾三成，當中內地生租客佔約25%，租金水平同步按月上漲5%。他表示，「疫情過後近半內地生都係親自睇樓，近期成交大多係即日決定」，搶租、等租現象頻繁，「我哋同時約幾組同學一齊睇樓，可能上晝睇完兩三個盤，食餐飯就得返一個你揀，第二日可能又貴咗幾百蚊。」

關偉豪稱，區內主打中小型單位的海茵莊園備受內地生歡迎，上月錄得約31宗租賃成交，內地生租客佔約30%；其中1座高層A7室開放式戶，實用面積204方呎，上月以1.33萬元租出，呎租高見65.2元，創屋苑新高。有業主於今年3月以389.7萬元入市，現享4.1厘租金回報。 據中原資料顯示，上述成交參考今年3月同座高層A7室，曾以1.18 萬元租出，呎租58元，時隔3個月呎租急升12%。關偉豪預測，海茵莊園呎租年內有望突破70元，其中開放式戶租金看升至1.45萬元，目前入場叫租約1.35萬元。

其他近大學校區亦錄得多宗內地生承租細單位個案，包括毗鄰香港大學的西營盤，翰林峰1座高層D室開放式戶，實用面積219方呎，以1.7 萬元獲內地學生承租，呎租77.6元；鄰近香港中文大學及香港教育大學的大埔，白石角嘉熙8座中層C室，實用面積298方呎的開放式戶，以1.38萬元同獲內地生承租，呎租46.3元。 今年租金料升5% 內地生租樓潮持續，本港租金租金升勢強勁。據差估署最新數據，全港5月私宅租金指數按月上漲約1.02%，其中代表A類物業(實用面積431方呎以下)租金指數同步升約0.5%，兩指數連升3月兼創約4年半新高。另有物業顧問近期分析指，租務市場受惠於外來專才及學生的支持，相信租金今年延續上升勢頭，全年料升約5%。

近月內地生租務成交一覽

家電齊全 近集運站有優勢 香港非本地大專院校學生人數連續4年錄得增加，鑑於學校提供宿位有限，內地生校外租樓需求高漲。業主如欲租樓予內地生，本報結合代理消息及社交媒體資料整理，以下條件料可吸引他們目光。 交通方面，不少修讀碩士學位的內地生有課程安排於晚上，為安全及迅速返家，鄰近港鐵或設巴士直達學校的屋苑料受歡迎。以將軍澳區為例，區內代理指，坑口有小巴直達校園，屬內地生喜好租住片區。 生活配套來看，內地生在家煮食及在外用餐需求並重，屋苑最好鄰近超市或街市，以及周圍多食肆及商場；不少習慣網購下，鄰近集運配送站是一大優點。