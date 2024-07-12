內地生租樓潮｜嶺南大學附近屋苑受捧 龍床盤菁雋開放式戶呎租64元創新高

正值內地生租樓高峰期，大學附近屋苑租盤搶手。其中鄰近屯門嶺南大學的屋苑接連錄得內地學生租樓個案，當中主打納米單位、有「龍床盤」之稱的菁雋新近有開放式單位成交呎租達64元創新高。
市場消息指，菁雋高層25室，實用面積約171方呎，開放式間隔，獲內地學生以11,000元承租半年，呎租約64.3元創新高。據悉，單位原叫租8,800元，現成交租金較叫價大幅高2,200元或25%。
翻查資料，對上一宗呎租達到60元水平的成交，追溯到去年9月高層31室，實用面積約128方呎，以7,800元租出，呎租約60.9元。
嶺大內地生1.5萬租聚康山莊兩房
祥益地產高級分行經理古文彬表示，聚康山莊5座高層C室，實用面積約445方呎，兩房兩廳。租客為兩位內地學生，主要鍾情該屋苑鄰近學校，方便返往，且單位內籠附雅裝及家電，加上每人各自擁有一個房間，又可以分擔房租，遂便決定預繳一年租金，以月租1.5萬元，合共涉資18萬元「即睇即租」單位，呎租約33.7元。
叠茵庭兩房一炮過付年租15.6萬成交
古文彬指，叠茵庭7座中層D室，實用面積約376方呎，兩房間隔。據悉，上述單位由3名內地學生租住，表示屋苑鄰近該區大學，方便往返，且單位內籠企理寬敞及附大部分家電，毋須大量添置即可入住；雖然是次單位無法睇樓，但租客參考同類型單位間隔後，決定預繳一年租金，以月租1.3萬元、合共涉資15.6萬元承租單位，呎租約34.6元。