內地生租樓潮｜嶺南大學附近屋苑受捧 龍床盤菁雋開放式戶呎租64元創新高

正值內地生租樓高峰期，大學附近屋苑租盤搶手。其中鄰近屯門嶺南大學的屋苑接連錄得內地學生租樓個案，當中主打納米單位、有「龍床盤」之稱的菁雋新近有開放式單位成交呎租達64元創新高。

市場消息指，菁雋高層25室，實用面積約171方呎，開放式間隔，獲內地學生以11,000元承租半年，呎租約64.3元創新高。據悉，單位原叫租8,800元，現成交租金較叫價大幅高2,200元或25%。

翻查資料，對上一宗呎租達到60元水平的成交，追溯到去年9月高層31室，實用面積約128方呎，以7,800元租出，呎租約60.9元。