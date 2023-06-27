內地生租樓潮｜提早來港覓租盤 大埔、沙田區租賃交投急升

內地中大研究生 1.23 萬租雲滙開放戶

暑假向來是傳統租賃旺季，當中不乏來港升學的內地生，令租賃市場交技顯著上升，當中大埔和沙田區租盤最受內地生歡迎。中原地產新界東豪宅白石角第二分行副分區營業經理徐家倫表示，大埔白石角雲滙本月至今暫錄約18宗租賃個案，較上月全月錄約9宗明顯上升。新近錄1期7座中層B3室租賃成交，單位實用面積278方呎，採開放式間隔，業主開價約12,500元放租，議價後以12,300元租出，平均實用呎租約44.2元。

據悉，新租客是一名內地男研究生，新學年於中大升學，見屋苑環境舒適，上述單位價錢合理，亦方便上學，即決定租入單位自用。業主於2021年以約575萬元購入單位，是次租出可享約2.6厘租金回報。

即睇大埔白石角雲滙租盤(HOUSE730)