內地生租樓潮｜提早來港覓租盤 大埔、沙田區租賃交投急升

內地中大研究生1.23萬租雲滙開放戶
暑假向來是傳統租賃旺季，當中不乏來港升學的內地生，令租賃市場交技顯著上升，當中大埔和沙田區租盤最受內地生歡迎。中原地產新界東豪宅白石角第二分行副分區營業經理徐家倫表示，大埔白石角雲滙本月至今暫錄約18宗租賃個案，較上月全月錄約9宗明顯上升。新近錄1期7座中層B3室租賃成交，單位實用面積278方呎，採開放式間隔，業主開價約12,500元放租，議價後以12,300元租出，平均實用呎租約44.2元。
據悉，新租客是一名內地男研究生，新學年於中大升學，見屋苑環境舒適，上述單位價錢合理，亦方便上學，即決定租入單位自用。業主於2021年以約575萬元購入單位，是次租出可享約2.6厘租金回報。
3內地女生合租沙田中心 涉年租逾17萬
沙田區同樣因為內地生開始積極尋覓租盤，整體租賃交投上升。中原地產新界東豪宅火炭銀禧花園分行分區營業經理吳嘉權表示，沙田中心最新錄佳寧大廈(C座)中層C室租賃成交，單位建築面積432方呎，實用面積347方呎，屬兩房間隔，議價後以14,300元租出，實用平均呎租41.2元。他指出，新租客為3名內地女學生，見屋苑交通方便，租金合理，決定以先付一年租金方式，涉約17.16萬元年租，合租單位共用。據了解，業主於2011年以240萬元購入物業，現可享租金回報約7.2厘。