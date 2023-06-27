熱門搜尋:
C觀點 Ray Online 消費券2023 消委會 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 二手樓 樓市
返回
地產
2023-06-27 13:00:00

內地生租樓潮｜提早來港覓租盤 大埔、沙田區租賃交投急升

分享：
大埔白石角雲滙本月累錄約18宗租賃成交，較上月全月錄約9宗顯著上升。

大埔白石角雲滙本月累錄約18宗租賃成交，較上月全月錄約9宗顯著上升。

內地中大研究生1.23萬租雲滙開放戶

暑假向來是傳統租賃旺季，當中不乏來港升學的內地生，令租賃市場交技顯著上升，當中大埔和沙田區租盤最受內地生歡迎。中原地產新界東豪宅白石角第二分行副分區營業經理徐家倫表示，大埔白石角雲滙本月至今暫錄約18宗租賃個案，較上月全月錄約9宗明顯上升。新近錄17座中層B3室租賃成交，單位實用面積278方呎，採開放式間隔，業主開價約12,500元放租，議價後以12,300元租出，平均實用呎租約44.2元。

據悉，新租客是一名內地男研究生，新學年於中大升學，見屋苑環境舒適，上述單位價錢合理，亦方便上學，即決定租入單位自用。業主於2021年以約575萬元購入單位，是次租出可享約2.6厘租金回報。

即睇大埔白石角雲滙租盤(HOUSE730)

沙田中心一伙中層兩房單位，獲3名內地女生以每月14.3萬元承租，業主回報高達7.2厘。

沙田中心一伙中層兩房單位，獲3名內地女生以每月14.3萬元承租，業主回報高達7.2厘。

3內地女生合租沙田中心 涉年租逾17

沙田區同樣因為內地生開始積極尋覓租盤，整體租賃交投上升。中原地產新界東豪宅火炭銀禧花園分行分區營業經理吳嘉權表示，沙田中心最新錄佳寧大廈(C)中層C室租賃成交，單位建築面積432方呎，實用面積347方呎，屬兩房間隔，議價後以14,300元租出，實用平均呎租41.2元。他指出，新租客為3名內地女學生，見屋苑交通方便，租金合理，決定以先付一年租金方式，涉約17.16萬元年租，合租單位共用。據了解，業主於2011年以240萬元購入物業，現可享租金回報約7.2厘。

即睇沙田中心租盤(HOUSE730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受