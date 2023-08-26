內地生租樓潮｜新界東半新屋苑搶手！三房套月租2.39萬

新學年將至，來港升學的內地生加快尋覓租盤，新界東部分樓齡較新的屋苑租務成交活躍。其中大埔白石角逸瓏灣1期，一個三房套單位微減1,000元，以2.39萬元租出。
中原地產新界東豪宅火炭銀禧花園分行分區營業經理吳嘉權表示，上址為逸瓏灣1期18座中層C室，實用面積約885方呎，三房連套房及儲物房間隔。原開價約2.4萬元，議價後以2.39萬元租出，呎租約27元。
據了解，新租客為4名內地男學生，見屋苑配套完善，環境舒適，即以先付一年租金形式租入單位自用，方便上學，涉資約28.68萬元。據了解，業主於2016年以815萬元購入單位，是次租出單位可享約3.5厘租金回報。
星漣海三房套2.3萬租出
中原地產大埔優景里分行經理何偉雄指，馬鞍山星漣海第3A座低層C室，實用面積約780方呎，三房連套房間隔，議價後以2.3萬元租出，呎租約29.5元。
何偉雄續指，新租客為4名內地女學生，見屋苑環境舒適，間隔合用，即以先付一年租金形式，租入單位自用，涉資約27.6萬元。據了解，原業主於2017年以1,215萬元購入單位，是次租出單位可享近2.3厘租金回報。
天鑽兩房零議價1.8萬獲承租
中原地產大埔逸瓏灣第二分行經理吳華彩稱，大埔天鑽15座中層G室，實用面積約457方呎，兩房間隔。原開價約1.8萬元，成功「零議價」租出，呎租約39.4元。
吳華彩續稱，新租客為2名內地學生，見屋苑樓齡較新，加上租金合理，即以先付一年租金形式租入單位自住，涉資約21.6萬元。據了解，業主於2019年以約679萬元購入單位，是次租出單位可享近3.2厘租金回報。
內地中大生1.8萬租星凱．堤岸一房
中原地產大埔康樂園分行高級資深分區營業經理吳啟業說，沙田火炭星凱．堤岸本月暫錄約53宗成交，平均實用呎租約47元水平；新近錄得1座高層F室，實用面積約331方呎，一房間隔。原開價約1.9萬元，日前議價後以1.8萬元租出，呎租約54.4元。
據悉，新租客為一名內地男學生，新學年將於中大就讀，見屋苑交通方便，租金合理，即決定以先付一年租金方式租入單位自用，涉資約21.6萬元。業主於2021年以799萬元購入單位，是次租出單位可享約2.7厘租金回報。
大埔嘉熙一房呎租近55元
中原地產大埔雲匯分行高級分行經理鄭志遠表示，大埔白石角嘉熙10座高層F室，實用面積約325方呎，一房間隔，開價約1.78萬元，成功「零議價」租出，呎租約54.8元。
鄭志遠透露，新租客為一名內地中大研究生，見屋苑樓齡較新，單位間隔合用，近期盤源開始短缺，於睇樓時立即以先付一年租金方式，租入市單位自住，涉資21.36萬元。據了解，業主於2018年以716萬元購入單位，是次租出單位可享近3厘租金回報。