內地生租樓潮｜新界東半新屋苑搶手！三房套月租2.39萬

據了解，新租客為4名內地男學生，見屋苑配套完善，環境舒適，即以先付一年租金形式租入單位自用，方便上學，涉資約28.68萬元。據了解，業主於2016年以815萬元購入單位，是次租出單位可享約3.5厘租金回報。

中原地產新界東豪宅火炭銀禧花園分行分區營業經理吳嘉權表示，上址為逸瓏灣1期18座中層C室，實用面積約885方呎，三房連套房及儲物房間隔。原開價約2.4萬元，議價後以2.39萬元租出，呎租約27元。

新學年將至，來港升學的內地生加快尋覓租盤，新界東部分樓齡較新的屋苑租務成交活躍。其中大埔白石角逸瓏灣1期，一個三房套單位微減1,000元，以2.39萬元租出。

大埔白石角逸瓏灣1期，一個三房套單位微減1,000元，以2.39萬元租出。(資料圖片)

星漣海三房套 2.3 萬租出

中原地產大埔優景里分行經理何偉雄指，馬鞍山星漣海第3A座低層C室，實用面積約780方呎，三房連套房間隔，議價後以2.3萬元租出，呎租約29.5元。

何偉雄續指，新租客為4名內地女學生，見屋苑環境舒適，間隔合用，即以先付一年租金形式，租入單位自用，涉資約27.6萬元。據了解，原業主於2017年以1,215萬元購入單位，是次租出單位可享近2.3厘租金回報。

天鑽兩房零議價 1.8 萬獲承租

中原地產大埔逸瓏灣第二分行經理吳華彩稱，大埔天鑽15座中層G室，實用面積約457方呎，兩房間隔。原開價約1.8萬元，成功「零議價」租出，呎租約39.4元。

吳華彩續稱，新租客為2名內地學生，見屋苑樓齡較新，加上租金合理，即以先付一年租金形式租入單位自住，涉資約21.6萬元。據了解，業主於2019年以約679萬元購入單位，是次租出單位可享近3.2厘租金回報。