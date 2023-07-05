內地生租樓潮｜沙田、大埔各錄合租成交 同屬預繳一年租金形式

內地生零議價1.58萬 合租偉華中心兩房
踏入暑假租賃旺季，各區租賃交投上升。中原地產沙田新城市分行分區營業經理杜文俊表示，沙田偉華中心6月共錄約22宗租賃成交，平均實用呎租約43元水平，本月至今暫錄3宗，最新租出2座中層E室，單位建築面積483方呎，實用面積358方呎，屬兩房間隔，日前零議價15,800元租出，平均實用呎租44.1元。
杜文俊指，新租客為兩名內地生，見屋苑交通方便，單位租金合理，即以先付一年租金形式，租入單位自用，方便上學，涉及年租約18.96萬元。據了解，業主於2020年6月以633萬元入市上址，是次租出單位可享約3厘租金回報。
兩內地男生1.3萬租大埔海日灣開放戶
另外，大埔區近期同樣租賃交投活躍，不少內地生積極搵租盤，為新學年做好準備。中原地產海日灣分行經理李嘉龍表示，大埔海日灣2期6月共錄約8宗租賃成交，平均實用呎租約41元水平。分行新近錄海日灣11座中層B室租務成交，單位實用面積253方呎，屬開放式間隔，議價後以13,000元租出，實用平均呎租約51.4元。
據悉，新租客為兩名內地男學生，見屋苑樓齡較新，配套完善，租金合理，即以先付一年租金方式承租，涉資約15.6萬元。至於業主在2019年以432萬元購入單位，現可享租金回報約3.6厘。