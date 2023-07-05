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地產
2023-07-05 11:55:00

內地生租樓潮｜沙田、大埔各錄合租成交 同屬預繳一年租金形式

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沙田偉華中心本月暫錄3宗租賃成交，當中包括兩名內地生合租兩房單位，零議價1.58萬元承租。

沙田偉華中心本月暫錄3宗租賃成交，當中包括兩名內地生合租兩房單位，零議價1.58萬元承租。

內地生零議價1.58 合租偉華中心兩房

踏入暑假租賃旺季，各區租賃交投上升。中原地產沙田新城市分行分區營業經理杜文俊表示，沙田偉華中心6月共錄約22宗租賃成交，平均實用呎租約43元水平，本月至今暫錄3宗，最新租出2座中層E室，單位建築面積483方呎，實用面積358方呎，屬兩房間隔，日前零議價15,800元租出，平均實用呎租44.1元。

杜文俊指，新租客為兩名內地生，見屋苑交通方便，單位租金合理，即以先付一年租金形式，租入單位自用，方便上學，涉及年租約18.96萬元。據了解，業主於20206月以633萬元入市上址，是次租出單位可享約3厘租金回報。

即睇沙田偉華中心租盤(HOUSE730)

大埔海日灣2期6月份平均實用呎租約41元水平，屋苑最新獲兩內地男學生合租一伙開放戶，月租1.3萬元，呎租約51.4元。

大埔海日灣2期6月份平均實用呎租約41元水平，屋苑最新獲兩內地男學生合租一伙開放戶，月租1.3萬元，呎租約51.4元。

兩內地男生1.3租大埔海日灣開放戶

另外，大埔區近期同樣租賃交投活躍，不少內地生積極搵租盤，為新學年做好準備。中原地產海日灣分行經理李嘉龍表示，大埔海日灣26月共錄約8宗租賃成交，平均實用呎租約41元水平。分行新近錄海日灣11座中層B室租務成交，單位實用面積253方呎，屬開放式間隔，議價後以13,000元租出，實用平均呎租約51.4元。

據悉，新租客為兩名內地男學生，見屋苑樓齡較新，配套完善，租金合理，即以先付一年租金方式承租，涉資約15.6萬元。至於業主在2019年以432萬元購入單位，現可享租金回報約3.6厘。

即睇大埔海日灣租盤(HOUSE730)

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