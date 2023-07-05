內地生租樓潮｜沙田、大埔各錄合租成交 同屬預繳一年租金形式

內地生零議價 1.58 萬 合租偉華中心兩房

踏入暑假租賃旺季，各區租賃交投上升。中原地產沙田新城市分行分區營業經理杜文俊表示，沙田偉華中心6月共錄約22宗租賃成交，平均實用呎租約43元水平，本月至今暫錄3宗，最新租出2座中層E室，單位建築面積483方呎，實用面積358方呎，屬兩房間隔，日前零議價15,800元租出，平均實用呎租44.1元。

杜文俊指，新租客為兩名內地生，見屋苑交通方便，單位租金合理，即以先付一年租金形式，租入單位自用，方便上學，涉及年租約18.96萬元。據了解，業主於2020年6月以633萬元入市上址，是次租出單位可享約3厘租金回報。

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