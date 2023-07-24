內地生租樓潮｜火炭、大圍入伙盤受歡迎 各錄預付一年租金成交

內地男學生 2.2 萬租星凱．堤岸兩房

踏入暑假傳統租賃旺季，新入伙的火炭星凱．堤岸不乏內地租客承租。中原地產新界東豪宅御龍山第一分行副分區營業經理周家傑表示，屋苑本月暫錄73宗租賃成交，其中開放式單位入場租金約13,800元起，屋苑最新錄5座中層B室租賃成交，單位實用面積492方呎，採兩房連開放式廚房間隔，座向西南，望城門河景，放盤時開價約23,000元，議價後以22,000元租出，實用平均呎租44.7元。他又指，新租客為一名內地男學生，見屋苑屬全新物業，環境舒適，單位質素高，即以先付一年租金方式租入單位自住，涉資約26.4萬元。據了解，業主於2021年10月以990.2萬元購入單位，現租出可享約2.7厘租金回報。

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