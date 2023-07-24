內地生租樓潮｜火炭、大圍入伙盤受歡迎 各錄預付一年租金成交

內地男學生2.2萬租星凱．堤岸兩房
踏入暑假傳統租賃旺季，新入伙的火炭星凱．堤岸不乏內地租客承租。中原地產新界東豪宅御龍山第一分行副分區營業經理周家傑表示，屋苑本月暫錄73宗租賃成交，其中開放式單位入場租金約13,800元起，屋苑最新錄5座中層B室租賃成交，單位實用面積492方呎，採兩房連開放式廚房間隔，座向西南，望城門河景，放盤時開價約23,000元，議價後以22,000元租出，實用平均呎租44.7元。他又指，新租客為一名內地男學生，見屋苑屬全新物業，環境舒適，單位質素高，即以先付一年租金方式租入單位自住，涉資約26.4萬元。據了解，業主於2021年10月以990.2萬元購入單位，現租出可享約2.7厘租金回報。
兩內地男學生合租柏傲莊一房 涉年租逾22萬
另外，中原地產大埔康樂園分行高級資深分區營業經理吳啟業表示，近期租賃市場相當活躍，其中大圍港鐵站上蓋商場圍方正式開幕，進一步增加柏傲莊的吸引力。屋苑本月至今暫錄約80宗租賃成交，分行剛錄1期3B座中層F室租務，單位實用面積306方呎，採一房間隔，放租開價約19,500元，日前雙方議價後以18,800元租出，平均實用呎租61.4元。
據了解，新租客為兩名內地男學生，睇中屋苑樓齡較新，交通方便，配套亦完善，即決定以先付一年租金方式涉約22.56萬元合租單位。據悉，單位在2020年買入價為774萬元，是次業主租出單位可享租金回報約2.9厘。