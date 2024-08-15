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地產
2024-08-15 17:32:56

內地餐飲品牌核心區插旗 尖沙咀舖位空置率創9年新低｜商舖市況

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7月份商舖租賃維持314宗，中原(工商舖)認為，情況將陸續改善。

7月份商舖租賃維持314宗，中原(工商舖)認為，情況將陸續改善。

近月市場錄得多宗大額矚目的舖位租務成交，並多集中在核心消費區，7月份商舖租務成交錄得314宗，與上月持平，而4大核心消費區的商舖空置率，以尖沙咀走勢最為看俏，空置率降至7.90%，創近9年新低。中原(工商舖)認為，受惠於訪港內地旅客持續增加，加上政府積極舉行盛事活動，以及多項措施協助推動零售及餐飲業，為舖市帶來正面氣氛；同時，不少企業部署為年底前消費旺季落戶，相信商舖租務改善情況將會持續，空置率表現會見樂觀。

7月交投量持平 總額微跌2.6%

中原(工商舖)商舖租賃部高級區域營業董事何潔釵表示，據該行資料顯示，7月份錄得314宗的租務成交，成交金額錄約3,066萬元，宗數與上月持平，金額僅微跌約2.59%，而月內市場錄得多宗大額矚目租務成交，當中包括旺角西洋菜南街3840號萬高商業大廈地下至2樓，面積約4,750方呎，以約60萬元租出，平均呎租約126元，新租客為零售商。另一宗為旺角豉油街2426號地下24號舖，面積約900方呎，以約35萬元租出，平均呎租約389元，新租客為餅店。

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尖沙咀區空置率 連續兩個月回落

至於空置率走勢，何潔釵稱，7月份4大核心消費區商舖空置率個別發展，當中尖沙咀區表現最為突出，最新空置率錄得7.90%，按月調低約0.09個百分點，不僅走出疫情頹勢，較20212月的高點(17.26%)，降低9.36個百分點，更是連續兩個月回落，再度創下自20159(8.54%)至今近9年的新低，按年比較則回落2.29個百分點。

此外，銅鑼灣空置率表現亦改善，按月調低0.26個百分點至5.54%，續為各核心區中空置率最低，而中環空置率亦由升轉跌，按月調低0.02個百分點至7.24%；旺角空置率則微升0.08個百分點至7.97%，對比按年同期則下調約0.63個百分點。

據入境處數字指，今年7月入境香港的內地居民達313.9萬人次，按月增加45.7%，按年亦增5.5%。(資料圖片)

據入境處數字指，今年7月入境香港的內地居民達313.9萬人次，按月增加45.7%，按年亦增5.5%。(資料圖片)

兩內地手搖飲品開分店 均選核心區

何潔釵補充，月內市場錄得多宗餐飲行業租務個案，包括內地手搖飲品店LINLEE檸檬茶及蜜雪冰城，分別於銅鑼灣及佐敦開設新據點，LINLEE檸檬茶承租銅鑼灣怡和街11L號香港大廈地下A3號舖，面積為約350方呎，月租約13萬元，折合呎租約369元。而另一品牌蜜雪冰城亦擴大版圖，新近於佐敦彌敦道240252號立信大廈地下45號開設分店，該舖面積約1,180方呎，月租約12.8萬元。
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