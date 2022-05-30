內房危機｜佳兆業持有2.8億貝沙灣洋房 早前遭接管放售 突提前截標

佳兆業（1638）主席郭英成女兒郭曉亭，向「玩具大王」蔡志明兒子蔡加讚出售星島新聞集團（1105）14.2%股份後，原本由佳兆業總裁麥帆持有的薄扶林貝沙灣洋房，早前遭接管招標放售，並原定於下月底（6月29日）截標，現突然提前約12日截標（即6月17日）。

負責上述物業招標的世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，物業推出市場後，隨即吸引大量潛在買家參觀，反應熱烈，亦有部分潛在買家在現場參觀後表示有意收購。因此，截標日期將提早至2022年6月17日（星期五）正午12時。

5 年前 3.5 億買殼形式購入 現貶值逾兩成

上述項目為貝沙灣3期貝沙徑17號洋房，樓高兩層，實用面積約3,953方呎，物業內設旋轉樓梯貫通上下兩層，地下大廳擁約4.7米特高樓底，而洋房一樓原則設有4個套房，經改動後現為娛樂室及套房，外望海濱長廊及全海景。物業附設私人花園及屋頂平台，車庫則設兩個停車位。洋房目前市值約2.6億至2.8億元，實用呎價約6.58萬至7.08萬元。

據悉，洋房原業主為滙萬發展有限公司（MILLION LINK DEVELOPMENT LIMITED），公司董事原為佳兆業執行董事麥帆，於2017年透過「買殼」形式以3.5億元購入上址，但該公司在今年初遭申請接管，並在3月時更改公司董事，改由BORRELLI, COSIMO及戴紹宏擔任接管人。物業現時市值約2.6億至2.8億元，較5年前購入價貶值7,000萬至9,000萬元，跌價超過兩成。