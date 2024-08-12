內房危機｜龍光及合景泰富鴨脷洲豪宅凱玥 傳已簽署再融資 年利率13厘

據外媒引述消息指，內房龍光集團(3380)及合景泰富(1813)已敲定一筆私人貸款，為鴨脷洲超級豪宅新盤「凱玥」一筆13億美元(約102億港元)貸款進行再融資，相關貸款將於本月25日到期。
據悉，是次貸款由摩根大通安排下已於上周六(10日)簽署，私募股權與信貸公司Davidson Kempner Capital Management，以及冰源資本(Dignari Capital Partners HK Ltd)各提供2.5億美元，金融公司RRJ Capital及德銀亦各提供2億美元，PIMCO則提供1.5億美元。
消息指，由於龍光及合景泰富已償還部分未償債務，因此新貸款安排規模為10.5億美元(約82億港元)，低於最初的13億美元；這筆私人貸款的年利率為13厘，期限為30個月，有兩次6個月的延期選擇權。
龍光今日收市報0.73元，跌0.02元或2.7%，成交金額約341萬元；合景泰富收市報0.247元，挫0.013元或5%，成交金額約65萬元。
「凱玥」由6座住宅大樓組成，標準樓層採一梯2伙布局，單位實用面積介乎1,340至9,663方呎，戶型涵蓋三房連雙房至四房連四套房，另設頂層複式、大平層及平台花園等特色戶型。