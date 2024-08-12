內房危機｜龍光及合景泰富鴨脷洲豪宅凱玥 傳已簽署再融資 年利率13厘

內房龍光集團及合景泰富已敲定一筆私人貸款，為鴨脷洲超級豪宅新盤「凱玥」一筆13億美元(約102億港元)貸款進行再融資，相關貸款將於本月25日到期。(資料圖片)

據外媒引述消息指，內房龍光集團(3380)及合景泰富(1813)已敲定一筆私人貸款，為鴨脷洲超級豪宅新盤「凱玥」一筆13億美元(約102億港元)貸款進行再融資，相關貸款將於本月25日到期。

據悉，是次貸款由摩根大通安排下已於上周六(10日)簽署，私募股權與信貸公司Davidson Kempner Capital Management，以及冰源資本(Dignari Capital Partners HK Ltd)各提供2.5億美元，金融公司RRJ Capital及德銀亦各提供2億美元，PIMCO則提供1.5億美元。

消息指，由於龍光及合景泰富已償還部分未償債務，因此新貸款安排規模為10.5億美元(約82億港元)，低於最初的13億美元；這筆私人貸款的年利率為13厘，期限為30個月，有兩次6個月的延期選擇權。