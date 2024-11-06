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地產
2024-11-06 04:30:13
日報

內房撲水！佳兆業蝕本價求售中環總部

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佳兆業出售中環中心

佳兆業開價逾5億出售中環中心30樓全層。 (資料圖片)

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市場靜待中央會否推出10萬億元人民幣救市之際，內房財務困局繼續水深火熱。《彭博》昨引述消息指，佳兆業(1638)正尋求以逾5億元出售香港中環中心30樓全層的總部，以緩解資金壓力。按集團2019年以約8.84億元買入價計，倘成功易手，帳面仍蝕約3.8億元或逾四成。

以中環中心30樓樓面面積2.49萬方呎計，5億元意向價意味呎價約2萬元。相比之下，佳兆業的買入價呎價為3.55萬元。

已抵押金利豐融資

資料顯示，佳兆業2019年買入中環中心30樓及38樓。及後集團財務情況惡化，並於2021年底以損手兩成的價格，將38樓出讓予債主山高金融(412)抵債。而近年佳兆業亦屢次將中環中心30樓抵押融資，最新為去年中將物業抵押予金利豐財務以獲得貸款。

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佳兆業目前有約130億美元離岸債務須重組，將在下月19日在香港法院爭取批准召開債權人會議，以表決債務重組計劃。有投資者去年向佳兆業提出清盤呈請，清盤呈請的聽證會已押後至明年3月31日。

佳兆業昨收報0.295元，升0.015元或5.4%，成交額273萬元，市值20.7億元。

世茂許榮茂5月蝕沽63樓

事實上，在中環中心損手的內房還有世茂集團(813)大股東許榮茂，其私人持有的中環中心63樓全層今年5月以7.3億元沽出，成交呎價約2.8萬元，估計損手15%。許榮茂2017年夥拍多個財團向長江實業集團(1113)買入中環中心大部分樓面，據悉他分得9層，當中去年底已傳出放售兩層。

雅居樂陳卓林 涵碧別墅輸九成

另外，雅居樂(3383)主席陳卓林所持有的畢架山義本道8至10號涵碧別墅，再錄巨額蝕讓。消息指，涵碧別墅高層4B室3房單位以800萬元連車位沽出，以實用面積872方呎計，呎價僅9,174元，以陳卓林於2018年7月以公司名義斥資2,136.4萬元買入計，持貨6年勁蝕1,336.4萬元，損手63%。由於單位當年以公司名義買入，須徵收30%辣稅，涉約640萬元，意味連使費實蝕1,977萬元或92%。

陳卓林2018年共斥7,335.3萬元買入涵碧別墅4個單位，今年8月已以蝕本54%沽出1個中層3房單位，成交價1,428萬元。

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