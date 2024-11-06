內房撲水！佳兆業蝕本價求售中環總部

市場靜待中央會否推出10萬億元人民幣救市之際，內房財務困局繼續水深火熱。《彭博》昨引述消息指，佳兆業(1638)正尋求以逾5億元出售香港中環中心30樓全層的總部，以緩解資金壓力。按集團2019年以約8.84億元買入價計，倘成功易手，帳面仍蝕約3.8億元或逾四成。

以中環中心30樓樓面面積2.49萬方呎計，5億元意向價意味呎價約2萬元。相比之下，佳兆業的買入價呎價為3.55萬元。

已抵押金利豐融資

資料顯示，佳兆業2019年買入中環中心30樓及38樓。及後集團財務情況惡化，並於2021年底以損手兩成的價格，將38樓出讓予債主山高金融(412)抵債。而近年佳兆業亦屢次將中環中心30樓抵押融資，最新為去年中將物業抵押予金利豐財務以獲得貸款。