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地產
2024-07-09 12:57:29

內房龍湖委託利嘉閣任「尚‧珒溋」獨家銷售代理｜啟德新盤

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利嘉閣地產總裁廖偉強(右四)與龍湖香港高級營銷總監關靜如(左三)簽訂協議，由該行獨家代理銷售啟德新盤「尚‧珒溋」餘下貨尾單位。

利嘉閣地產總裁廖偉強(右四)與龍湖香港高級營銷總監關靜如(左三)簽訂協議，由該行獨家代理銷售啟德新盤「尚‧珒溋」餘下貨尾單位。

內房龍湖集團(960)旗下、已屆現樓的啟德區「尚珒溋」，項目貨尾單位最新由利嘉閣地產擔任獨家代理銷售，而據發展商統計，由今年11日至630日為止，利嘉閣是促成「尚珒溋」單位宗數及成交金額最多的地產代理。

廖偉強：連串刺激經濟措施 料新盤率先受惠

龍湖香港高級營銷總監關靜如及龍湖香港營銷經理林達昌，以及利嘉閣地產總裁廖偉強和一眾董事高層，日前進行獨家代理簽約儀式，預祝在銷售上屢創佳績。廖偉強表示，自政府撤辣後，新盤市場氣氛持續有好轉，而近期內地推出一連串的惠港措施，例如增加港澳自由行的城市數目，以及攜帶行李物品之免稅額等，均有助吸引更多旅客來港消費，帶動香港經濟加快復甦。

此外，政府各類輸入人才計畫亦繼續積極進行，這些外來人士除了補給香港的勞動市場，亦帶來住屋及投資需求，推動買賣及租賃市場，尤其新盤市場，更將率先受惠；而「尚珒溋」作成啟德發展區的優質新盤項目，料將成為買家的吸納目標。

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啟德「尚．珒溋」於2021年5月入伙，項目位置鄰近港鐵啟德站及大型購物商場Airside。(資料圖片)

啟德「尚．珒溋」於2021年5月入伙，項目位置鄰近港鐵啟德站及大型購物商場Airside。(資料圖片)

啟德「尚．珒溋」位處沐泰街11號，由2幢雙子住宅大樓、4幢低座河畔大宅及1幢低座池畔大宅組成，合共提供667伙單位，實用面積介乎3322,567方呎，戶型涵蓋一房至四房。項目設有雙子會所連空中花園，總面積逾3.6萬方呎，同時提供179個住宅車位。
即睇啟德新盤尚．珒溋最新資訊 (House730)