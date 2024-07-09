內房龍湖委託利嘉閣任「尚‧珒溋」獨家銷售代理｜啟德新盤

內房龍湖集團(960)旗下、已屆現樓的啟德區「尚‧珒溋」，項目貨尾單位最新由利嘉閣地產擔任獨家代理銷售，而據發展商統計，由今年1月1日至6月30日為止，利嘉閣是促成「尚‧珒溋」單位宗數及成交金額最多的地產代理。

廖偉強：連串刺激經濟措施 料新盤率先受惠

龍湖香港高級營銷總監關靜如及龍湖香港營銷經理林達昌，以及利嘉閣地產總裁廖偉強和一眾董事高層，日前進行獨家代理簽約儀式，預祝在銷售上屢創佳績。廖偉強表示，自政府撤辣後，新盤市場氣氛持續有好轉，而近期內地推出一連串的惠港措施，例如增加港澳自由行的城市數目，以及攜帶行李物品之免稅額等，均有助吸引更多旅客來港消費，帶動香港經濟加快復甦。

此外，政府各類輸入人才計畫亦繼續積極進行，這些外來人士除了補給香港的勞動市場，亦帶來住屋及投資需求，推動買賣及租賃市場，尤其新盤市場，更將率先受惠；而「尚‧珒溋」作成啟德發展區的優質新盤項目，料將成為買家的吸納目標。