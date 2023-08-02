全城掀搶租潮！樓市連續25個月「租旺過買賣」 代理：買樓收租唔憂無租客

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，加息陰霾濃罩下，樓市買賣偏淡，一手市場已連續兩個月不足1,000宗成交，部分市民睇淡後市，怕樓價會跌，紛轉買為租，加上正值內地學生來港租樓的旺季，而政府輸入的「人才」近期亦陸續加入搶租，進一步帶動本港租屋需求，租務氣氛熾熱。

政府推出「搶人才」計劃，加上息口高企，部分買家轉買為租，刺激住宅租務市場旺上加旺，地產代理做租「做到不停手」。據中原地產數據顯示，本港物業市場已連續25個月出現「租旺過買賣」現象，7月更錄得逾3,000宗二手租務成交，創歷史新高。區區現搶租潮，其中港島區一房單位，成交呎租更高見90元。

中原 7 月促成逾 3000 宗租務成交

樓市「租旺過買賣」情況持續，以中原住宅部促成交易作參考，上月一、二手買賣跌至僅800多宗，按月跌近兩成，創今年新低，但7月份二手租務成交量卻創出該行歷史新高，多達約3,100宗，比買賣多出2.8倍。今年首7個月，經中原成交已消化超過1.5萬個租盤，比買賣約8,800宗多約七成，反映樓市前景不明朗下，市民租樓意欲大過買樓。

翻查數據，中原對上一次出現「買賣旺過租」已經是2021年的大牛市，全年促成21,000多宗租務成交，但買賣更多，達22,000宗。至於對上一次「買賣旺過租」月份屬2021年6月，當時錄逾2,300宗一、二手買賣，比租務成交多逾兩成。單計2021年，樓市已出現6次「買賣旺過租」，全部在樓價見頂前的上半年出現。

若以7月住宅租務成交分析，以月租2萬元以下上車租盤為主，佔近六成；月租1萬元內不足90宗，最平一宗私樓成交，為屯門恒大‧珺瓏灣開放式單位，月租7,000元成交。