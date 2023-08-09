全城焦點｜涉626伙 8年最多 親海駅II盡推分層戶 考驗市場

「親海駅II」周六開售的626伙折實平均呎價14,868元，趙國雄(左)形容「好耐都未見過咁筍嘅呎價」。

市場焦點新盤、長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」收票反應熾烈，消息指，4日累收逾1.5萬票。發展商敲定將於周六首輪發售項目全數已開價的626伙分層單位，為2015年4月同系將軍澳日出康城「緻藍天」開賣740伙後、約8年來首輪推售最多單位新盤，勢考驗市場承接力。

「親海駅II」早前已推出3張價單共382伙，昨再加推4號價單共244伙，包括7伙開放式、94伙一房、71伙兩房及72伙三房，實用面積210至723方呎，折實價294.4萬至1,134.6萬元，折實呎價13,085至16,544元，折實平均呎價14,765元，屬4張價單中最低。

周六開售的626伙，涵蓋58伙開放式、230伙一房、228伙兩房及110伙三房，折實價290萬元起，折實呎價13,085元起，折實平均呎價14,868元，執行董事趙國雄形容「好耐都未見過咁筍嘅呎價」。項目將分為A、B兩組發售，周四晚上8時截票。

