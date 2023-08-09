全城焦點｜涉626伙 8年最多 親海駅II盡推分層戶 考驗市場

市場焦點新盤、長江實業集團(1113)油塘「親海駅II」收票反應熾烈，消息指，4日累收逾1.5萬票。發展商敲定將於周六首輪發售項目全數已開價的626伙分層單位，為2015年4月同系將軍澳日出康城「緻藍天」開賣740伙後、約8年來首輪推售最多單位新盤，勢考驗市場承接力。
「親海駅II」早前已推出3張價單共382伙，昨再加推4號價單共244伙，包括7伙開放式、94伙一房、71伙兩房及72伙三房，實用面積210至723方呎，折實價294.4萬至1,134.6萬元，折實呎價13,085至16,544元，折實平均呎價14,765元，屬4張價單中最低。
周六開售的626伙，涵蓋58伙開放式、230伙一房、228伙兩房及110伙三房，折實價290萬元起，折實呎價13,085元起，折實平均呎價14,868元，執行董事趙國雄形容「好耐都未見過咁筍嘅呎價」。項目將分為A、B兩組發售，周四晚上8時截票。
BAKER CIRCLE．GREENWICH首輪沽50伙
恒基地產(012)紅磡「BAKER CIRCLE．GREENWICH」昨首賣60伙，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指，項目開售不足兩小時即售出50伙，最快今日加推應市，售價將與今批單位相若。
Bal Residence為26伙減價最多10%兼增優惠
再有全新盤減價吸客，麗新發展(488)與市區重建局合作的觀塘「Bal Residence」相隔5個月再更新價單，將26伙一房定價下調6%至10%，以22樓D室為例，實用面積341方呎一房戶，售價原為845.8萬元，降至761.2萬元，減價84.6萬元或10%。發展商指，因應市況更新價單，涉及單位售價於調整後將以超貼地價發售。
今批26伙維持最高11.75%折扣不變，折實價551.66萬元起，折實呎價16,044元起。項目料可於10月獲批入伙紙，發展商將向買家送出分別價值6,800元的家電禮券及Lai Sun Dining米芝蓮星級餐飲禮券作為入伙賀禮。該盤於2月推出首張價單共56伙，其後於3月將27伙售價下調5%至9%。
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