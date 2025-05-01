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2025-05-01 21:57:37

全港一手票王！SIERRA SEA次輪截收逾4.2萬票 超購逾144倍｜西沙新盤

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全港一手票王！SIERRA SEA次輪截收逾4.2萬票 超購逾144倍｜西沙新盤

全港一手票王！SIERRA SEA次輪截收逾4.2萬票 超購逾144倍｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目第1A(2)期「SIERRA SEA」次輪銷售收票情況持續火熱，於今日(1)晚上8時截票，核數仍在進行中。市場消息指，初步估算已收到逾4.2萬個購樓意向登記，以價單出售288伙計算，超額認購逾144倍，榮登全港歷來一手住宅票王。

翻查資料，「SIERRA SEA」打破於20238月推出的長實油塘「親海駅II」截收逾3.8萬票紀錄，取而代之成為本港歷來收票量最高的「新盤票王」

該盤價單發售的288伙，包括39伙一房、170伙兩房及79伙三房，以定價計算，整批單位市值超過18億元。以最高折扣15%計算，單位折實售價由327.16萬至899.81萬元；折實呎價介乎9,99213,533元，折實平均呎價11,550元。

最低售價單位為Aqua Avenue5G2F室，實用面積311方呎，一房間隔，折實售價327.16萬元，折實呎價10,520元。最低呎價單位為Aqua Avenue53A室，實用面積531方呎，三房間隔，折實售價530.56萬元，折實呎價9,992元。

SIERRA SEA」將於明日(2)進行抽籤，周六(3)早上9時展開銷售，分為AB兩組時段發售，A組為大手組別時段，將安排188伙於該時段發售，細分為A1A2A3A1組買家須認購310伙，A2組買家須認購23伙，A3組買家須認購1伙實用面積700方呎以上單位；而B組買家須認購12伙。至於有14伙特色單位，包括7Sky Collection7Garden Collection，安排以招標形式發售。

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SIERRA SEA」由4座住宅大樓組成，包括Aqua Avenue1235座，提供781伙，單位實用面積介乎3011,021方呎，標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。今期不設住宅停車位，預計關鍵日期為2025121日。新地為西沙灣發展項目傾力打造巨型會所世界「Resorts World」，住客會所連同公用花園及遊樂地方合共約148萬方呎，分為3大主題會所及4大特色地帶，消閒設施多達168項，屬集團歷來最大規模。

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