全港一手票王！SIERRA SEA次輪截收逾4.2萬票 超購逾144倍｜西沙新盤

新鴻基地產(016)旗下西貢十四鄉西沙住宅項目第1A(2)期「SIERRA SEA」次輪銷售收票情況持續火熱，於今日(1日)晚上8時截票，核數仍在進行中。市場消息指，初步估算已收到逾4.2萬個購樓意向登記，以價單出售288伙計算，超額認購逾144倍，榮登全港歷來一手住宅票王。 翻查資料，「SIERRA SEA」打破於2023年8月推出的長實油塘「親海駅II」截收逾3.8萬票紀錄，取而代之成為本港歷來收票量最高的「新盤票王」 該盤價單發售的288伙，包括39伙一房、170伙兩房及79伙三房，以定價計算，整批單位市值超過18億元。以最高折扣15%計算，單位折實售價由327.16萬至899.81萬元；折實呎價介乎9,992至13,533元，折實平均呎價11,550元。

最低售價單位為Aqua Avenue第5座G2樓F室，實用面積311方呎，一房間隔，折實售價327.16萬元，折實呎價10,520元。最低呎價單位為Aqua Avenue第5座3樓A室，實用面積531方呎，三房間隔，折實售價530.56萬元，折實呎價9,992元。 「SIERRA SEA」將於明日(2日)進行抽籤，周六(3日)早上9時展開銷售，分為A、B兩組時段發售，A組為大手組別時段，將安排188伙於該時段發售，細分為A1、A2及A3，A1組買家須認購3至10伙，A2組買家須認購2至3伙，A3組買家須認購1伙實用面積700方呎以上單位；而B組買家須認購1至2伙。至於有14伙特色單位，包括7伙Sky Collection及7伙Garden Collection，安排以招標形式發售。