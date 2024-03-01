全面撤辣激活一手成交 市區單幢盤率先突圍

樓市全面撤辣後，一手市場交投氣氛活躍，個別新盤銷情加快。由裕泰興發展、中原地產獨家代理的土瓜灣單幢現樓盤「城軒」，昨單日錄得12宗成交，合約價808.17萬至1,175.52萬元。據成交紀錄冊顯示，該盤去年12月至今年2月27日期間只錄得4宗成交，金額共涉約3,519萬元。

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萬科香港西營盤現樓單幢盤「15 Western Street」昨亦連錄6伙開放式戶成交，面積同為213方呎，成交價共約4,150萬元。據報由同一組客人購入，料作長線投資。

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