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地產
2024-03-01 04:29:55
日報

全面撤辣激活一手成交 市區單幢盤率先突圍

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BelgraviaPlace

「Belgravia Place」第1期暫收2,200票。 (蘇文傑攝)

樓市全面撤辣後，一手市場交投氣氛活躍，個別新盤銷情加快。由裕泰興發展、中原地產獨家代理的土瓜灣單幢現樓盤「城軒」，昨單日錄得12宗成交，合約價808.17萬至1,175.52萬元。據成交紀錄冊顯示，該盤去年12月至今年2月27日期間只錄得4宗成交，金額共涉約3,519萬元。

即睇土瓜灣 城軒最新資訊

萬科香港西營盤現樓單幢盤「15 Western Street」昨亦連錄6伙開放式戶成交，面積同為213方呎，成交價共約4,150萬元。據報由同一組客人購入，料作長線投資。

即睇西營盤 15 Western Street最新資訊

薈鳴推新付款計劃 最高27%折扣

宏安地產(1243)黃大仙單幢盤「薈鳴」推出全新「買樓收租易付款計劃」，設17%樓價折扣，若買家或其親屬於香港擁有任何物業即可選用此付款計劃；計及其他優惠，買家最高可獲27%折扣，另享4%「買樓收租易現金回贈」。

即睇黃大仙 薈鳴最新資訊

Belgravia Place首輪暫超額逾14倍

恒基地產(012)長沙灣千伙新盤「Belgravia Place」，第1期將於周日首輪發售138伙，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民(圖右)指，單位折實價316.8萬元起，折實呎價14,838元起，折實平均呎價15,888元。項目暫收約2,200票，超額逾14倍。他透露，同系大埔美新里項目有機會本月開售，今日將進行命名儀式，提供120伙。

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