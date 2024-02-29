全面撤辣激活新盤成交 兩日累沽47伙｜一手市況

《財政預算案》公布全面「撤辣」後，一手市場氣氛升溫。市場消息指，昨日(28日)及今日(29日)共錄約47宗成交，表現最突出屬由裕泰興發展、中原地產獨家代理的土瓜灣單幢現樓項目「城軒」，今日即錄12宗成交，佔兩日成交約25.5%，合約價介乎808.17萬至1,175.52萬元，而該項目由開售至「撤辣」前(去年12月至今年2月27日)，全盤僅售出4伙。
維港1號單日套現6419.7萬
「撤辣」當日，啟德新盤受追捧，中國海外(688)發展的啟德現樓新盤「維港1號」連沽2伙，套現約6419.7萬元。包括1伙迎海大宅3樓B室，實用面積1,781方呎，屬四房三套工人套間隔，以4,930萬元成交，呎價約27,681元；另售出第2B座32樓A室，實用面積656方呎，屬三房一套間隔，以1,489.7萬元成交，呎價約22,709元。
會德豐地產旗下啟德「Oasis Kai Tak」昨日亦即錄成交，成交單位為1座36樓C室，開放式間隔，實用面積294方呎，連車位以815萬元售出，呎價約27,721元。據悉，買家看好啟德區發展前景，當《財政預算案》公布後，即增強其購入信心，作投資之用。
恒地二部項目連沽12伙
恒地(二)部旗下「THE HOLBORN」及「利奧坊」系列昨日錄得10宗成交，共套現逾5,300萬元，今日銷情繼續、再沽2伙。當中「THE HOLBORN」昨日共錄得5宗成交，實用面積介乎221至253方呎，成交價由448.5萬至600.67萬元，套現近2,600萬元。至於「利奧坊」系列昨共沽5伙，成交價由417.21萬至648.18萬元，套現逾2,700萬元。
揚海兩房呎售2.79萬
由嘉里建設(683)、信和置業(083)及港鐵(066)合作發展的黃竹坑站港島南岸第2期「揚海」昨日沽出第1A座10樓C室，兩房間隔，實用面積524方呎，成交價1463.89萬元，呎價約27,937元。
至於新鴻基地產(016)屯門「NOVO LAND」2A期昨日售出第1B座23樓F室，兩房間隔，實用面積423方呎，以579.61萬元成交，呎價約13,702元。