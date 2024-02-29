全面撤辣激活新盤成交 兩日累沽47伙｜一手市況

《財政預算案》公布全面「撤辣」後，一手市場氣氛升溫。市場消息指，昨日(28日)及今日(29日)共錄約47宗成交，表現最突出屬由裕泰興發展、中原地產獨家代理的土瓜灣單幢現樓項目「城軒」，今日即錄12宗成交，佔兩日成交約25.5%，合約價介乎808.17萬至1,175.52萬元，而該項目由開售至「撤辣」前(去年12月至今年2月27日)，全盤僅售出4伙。

維港 1 號單日套現 6419.7 萬

「撤辣」當日，啟德新盤受追捧，中國海外(688)發展的啟德現樓新盤「維港1號」連沽2伙，套現約6419.7萬元。包括1伙迎海大宅3樓B室，實用面積1,781方呎，屬四房三套工人套間隔，以4,930萬元成交，呎價約27,681元；另售出第2B座32樓A室，實用面積656方呎，屬三房一套間隔，以1,489.7萬元成交，呎價約22,709元。