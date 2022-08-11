兩上車盤盡吸購買力 開賣3小時沽清 齊搶推新一期

ONE INNOVALE加推88伙

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，ONE INNOVALE於A組大手客時段共錄15伙認購，其中一組客人斥約1,386.5萬元購入3伙實用面積314方呎的一房連衣帽間單位；同日招標發售的3伙特色戶，成交價介乎785.128萬至1,200萬元。項目即晚加推5號價單，涉88伙，扣除最高7%折扣優惠後，折實呎價13,068元起，折實平均呎價14,932元。最低售價A座10樓18，面積208方呎開放式間隔，折實價323.82萬元。同時落實本周日第三輪開賣101伙，當中價單推售88伙，招標發售13伙，周六中午12時截票。而項目第2期已申請預售樓花同意書，料最快本月底獲批，屆時會隨即推售。

至於新地於周二深夜突擊上載NOVO LAND第1B期樓書，該盤由3座住宅大樓組成，提供800伙，單位面積220至1,464方呎，當中主打兩房，佔306伙；開放式、一房及三房分別佔44伙、242伙及164伙，另有44伙特色單位。新地副董事總經理雷霆透露今日交代最新銷售部署，估計短期內應市。項目正待批預售，預計入伙日期明年6月30日，樓花期長約11個月。