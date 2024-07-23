兩內地女生零議價1.3萬合租大埔廣場兩房 涉年租逾15萬｜二手樓租賃

暑假租賃需求持續上升，不少內地學生出動租樓，當中不乏零議價成交。中原地產大埔中心高級分區營業經理黃達雄表示，大埔廣場最新錄2座中層A室租務，單位建築面積447方呎，實用面積372方呎，採兩房間隔，近日零議價以13,000元租出，平均呎租約34.9元。據了解，新租客為兩名內地女學生，見單位價錢合理，即以先付一年租金方式，承租單位自用，涉及年租約15.6萬元。據了解，業主於2008年以146萬元購入單位，持貨16年，是次租出可享約10.7厘豐厚租金回報。
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University Hill兩房買入1年 業主回報2.6厘｜半新盤租賃
另外，同區白石角半新盤University Hill亦錄租賃成交。中原地產新界東豪宅白石角分行經理曾嘉匯表示，最新錄University Hill 2B期3座高層A1室租務，單位實用面積404方呎，採兩房間隔，議價後以17,200元租出，平均實用呎租約42.6元。新租客為外區夫婦，睇中屋苑環境舒適，單位質素高，屋苑亦設有大型會所；業主則於2023年以788萬元購入單位，持貨只有約1年，現可享約2.6厘租金回報。
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