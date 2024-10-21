兩大市區盤報捷 乘勢加推添食

《施政報告》後首周末樓市氣氛向好，兩大全新盤齊加推。長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」上周六首輪售256伙，即日沽191伙，套現約25億元；昨加推4號價單共76伙，包括62伙兩房和14伙三房，實用面積464至729方呎。扣除最高14%折扣，折實價910.5萬至1,817萬元，折實呎價19,623至24,925元，折實平均呎價22,052元。入場單位為第3座6樓C室兩房，實用面積464方呎。
長實執行董事趙國雄稱，項目若再加推有機會加價，惟幅度仍輕微，料短期公布銷售安排，並有機會推四房應市。
天璽．天最快周末進行最後一輪價單銷售
新鴻基地產(016)啟德「天璽．天」上周六第三輪售248伙，當中價單形式發售215伙沽清。新地副董事總經理雷霆稱，項目開售兩周已套現逾70億元，有見向隅客多，決定壓軸加推6號價單共98伙，涵蓋20伙一房、70伙兩房及8伙三房，實用面積295至672方呎。扣除最高13.5%折扣後，折實價616.11萬至1,922.37萬元，折實呎價20,537至28,607元，折實平均呎價23,960元；今批單位輕微加價2%至6%。