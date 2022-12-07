兩大新基建周日通車！仲量聯行：增加將軍澳住宅需求 減慢樓價下跌速度

展望將來，將軍澳往來港島及九龍的交通網絡將再進一步提升。特首在最新一份《施政報告》宣布落實興建「將軍澳－油塘隧道」及「將軍澳線南延線」。

仲量聯行今日(7日)發布《香港住宅銷售市場綜述》，指出隨着將軍澳－藍田隧道(將藍隧道)及將軍澳跨灣連接路(跨灣連接路)在下周日(11日)開通，預計令將軍澳住宅市場受惠；而交通網絡持續完善，亦將減慢市價下跌速度。

有助推動將軍澳第 137 區發展

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰表示，將軍澳屬本港其中一個受歡迎的住宅區，亦為本港三大住宅區之一。這些新基建項目不僅將會改善該區的交通網絡，亦有助推動將軍澳第137區的發展，為該區帶來更多商業空間、社區設施和住宅單位。基建項目落成後，料區內住宅需求將會顯著增加，即使處於下行周期，亦可以為該區的樓價下跌帶來緩衝作用。

康城一向受年青及高收入家庭追捧

仲量聯行研究部執行董事黃志輝說，隨着運輸基礎設施持續改善，將軍澳的交通將更趨方便，從而吸引更多買家在區內置業。日出康城一向受年青及高收入家庭追捧。區內人口年齡中位數為38.4歲，工作人口的入息中位數為每月3萬元，而全港的年齡及入息中位數則分別為46.3歲及每月1.8萬元；這地區的人口可以在逆市下支持樓市。