兩大焦點新盤再對壘 合推209伙周六開賣

「BLUE COAST II」周六價單發售66伙兩房及22伙三房，當中有7伙為連花園平台特色戶，實用面積464至781方呎。扣除最高14%折扣，折實價910.5萬至1,699.8萬元，折實呎價19,373至23,317元。入場單位為3座6樓C室兩房，實用面積464方呎。

兩大焦點新盤將於本周六(26日)再對壘，合共推售209伙。長江實業集團(1113)與港鐵(066)合作的黃竹坑站港島南岸第3C期「BLUE COAST II」進行次輪銷售共88伙，折實平均呎價21,570元。同日新鴻基地產(016)啟德「天璽．天」亦壓軸推售共121伙，折實平均呎價23,833元，部分單位售價上調約2%至10%。

長實指，項目周五(25日)下午5時截票，若周六當日懸掛8號風球，銷售將順延一日舉行。另該盤下周一(28日)招標出售24伙四房雙套單位，若買家以相鄰單位A和B室一對認購將獲優先考慮。該盤迄今售出196伙，套現26億元；連同「BLUE COAST」兩期合共套現134億元。

至於「天璽．天」周六發售單位涵蓋31伙一房、82伙兩房及8伙三房，實用面積295至672方呎。扣除最高13.5%折扣，折實價607.66萬至1,922.37萬元，折實呎價20,323至28,607元。入場單位為6座5樓A3室一房，實用面積299方呎。當日僅設一個時段發售，買家可購1至2伙。

