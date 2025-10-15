兩市區新盤周六開賣 woodis推售75伙 暫超購逾19倍

今個周末市場多個新盤開賣，其中恒基地產(012)旗下灣仔「woodis」落實周六(18日)首輪發售75伙，扣除最高8%折扣後，折實價705.45萬元入場。項目暫收逾1,500票，超額認購逾19倍，將於周五(17日)中午12時截票。另外，新鴻基地產(016)啟德現樓「天璽．天」第2期亦上載第2份銷售安排，推出18伙同日起招標發售。 恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝指，「woodis」首輪銷售包括61伙兩房及14伙三房，實用面積343至598方呎。扣除最高8%折扣後，折實價705.45萬至1,545.41萬元，折實呎價20,389至25,843元。最低售價及呎價同為9樓E室兩房，實用面積346方呎。

夥信銀國際推按揭優惠計劃 當日銷售分為A、B兩組，A組須選購最少2伙但不多於4伙指明單位；而B組須選購最少1伙但不多於2伙。此外，該盤夥拍中信銀行(國際)推出按揭優惠計劃，包括1%現金回贈、特惠按揭利率低至H加1.3厘等。 至於「天璽．天」第2期招標發售的18伙，全屬四房單位，實用面積908至2,230方呎。

PARK COLLEGE現樓應市 豪宅市場有全新盤應市，興勝創建旗下位於九龍塘衙前圍道57A號項目命名「PARK COLLEGE」，已屆現樓，同步公布售樓說明書，僅設11伙，包括3伙複式戶。單位實用面積1,390至3,060方呎，戶型涵蓋三房至五房。全盤面積最細為2樓B室，實用面積1,390方呎，三房間隔；面積最大為地下至1樓GARDEN VILLA，實用面積3,060方呎，設432方呎花園，四房間隔。