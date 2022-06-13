兩新盤齊加推 必嘉坊．曦匯提價1.5%

一手市況暢旺，本地兩大發展商積極推貨應市，其中恒基地產(012)紅磡必嘉坊．曦匯繼上周五(10日)推出首批68伙後，僅兩日即加推2號價單，涉68伙，維持最高5%折扣優惠，折實價約496.7萬元起，折實平均呎價23,968元。

必嘉坊．曦匯截至昨晚8時，累收近800票，以現已開價136伙計，超額認購逾4.8倍。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民指今批單位輕微加價約1%至1.5%，價錢尚屬「後疫情價」，定價仍有上調空間，最快本周六(18日)首輪銷售，不排除再加推。是次68伙實用面積202至362方呎，涵蓋開放式至兩房，扣除最高5%折扣優惠後，折實價約496.7萬至890.1萬元，折實呎價22,963元至25,109元。入場單位為18樓D室開放式戶，實用面積202方呎。

Silicon Hill特色戶呎售2.37萬創新高

新鴻基地產(016)大埔白石角Silicon Hill第一期上周六(11日)次輪銷售198伙，當中190伙採價單形式發售，全數即日售罄。昨日(12日)加推80伙。維持最高17.5%折扣，折實價540萬元起，折實平均呎價17,641元。新地副董事總經理雷霆指是次屬原價加推，最快周六進行第三輪銷售。

雷霆透露，Silicon Hill第2A期將於下季推售，正積極籌備售樓說明書，而同系屯門兆康NOVO LAND第1A期及天水圍Wetland Seasons Bay第三期將於未來兩個月推出。

新地代理總經理胡致遠稱，加推80伙涵蓋一至三房，實用面積285至578方呎，折實價540.4萬至1,044.6萬元，折實呎價16,234元至20,169元。入場單位為翠景閣第3座3樓B8室一房，實用面積291方呎，折實價540.4萬元，折實呎價18,572元；項目透過招標形式售出第5座12樓B5室，實用面積775方呎，連29方呎平台及385方呎天台，成交價1,841.67萬元，呎價約23,763元，創項目呎價新高。