公屋富戶「轉車」 助激活樓市

現時市民有多方面置業渠道，除了抽新居屋或購買私樓外，未補地價的居屋及公屋二手單位，可透過居屋第二市場出售予持綠表或「白居二」人士，由於這類物業一般獲政府擔保，而且按揭成數高，如願意交回租住公屋的綠表人士，按揭成數高達95%，較私樓七成為高，對買家有一定幫助及吸引力。

據房委會資料，今年首11個月，全港錄得4,007宗居屋第二市場成交，涉及金額逾142億元，較去年全年3,270宗及132億元，增加23%及7%，成交量更創2002年有紀錄以來新高。然而，購買居屋第二市場單位，可謂有辣有不辣。正如前言，這類物業設政府擔保期及低首期，多人爭樓價自然有機會被搶高，特別是位於市區的新入伙居屋，呎價「萬萬聲」。

以2023及2024年為例，呎價1萬元以上的未補地價居屋成交，多達824及418宗，佔整體25%及10%，相信不少買家來自「公屋富戶」。事實上，現時個別未補價居屋，逆市下售價仍動輒700萬、800萬元，這類富戶絕對有能力購買力；有「西九居屋王」之稱的長沙灣凱樂苑，今年暫錄得75宗未補地價買賣，有73宗呎價逾1萬元，呎價最高見1.4萬元，直逼甚至貴過不少市區私樓。樓齡逾半世紀的荔枝角美孚新邨，現時呎價不足1萬元。