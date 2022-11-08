公屋市況｜二手公屋買賣10月錄40宗 創6個月新低 全年料創7年新低

樓市疲弱，公屋買賣登記量亦下跌。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今年首10個月二手公屋買賣合約登記(包括公屋自由市場及第二市場)錄得475宗，總值12.83億元，估計今年全年錄約550宗及15億元，將較2021年全年的989宗及27.94億元，分別下跌44.4%及46.3%，宗數及金額將齊創2015年523宗及11.56億元後的7年新低。

按月方面，今年10月份二手公屋買賣合約登記(包括公屋自由市場及第二市場)錄得40宗，總值1.07億元，較9月的45宗及1.09億元，分別下跌11.1%及1.8%，數字是自今年4月的38宗及9,783.4萬元之後，創6個月新低。由於二手樓市氣氛淡靜，疫情及加息持續，經濟前景不穩，市民的置業信心受阻，拖累二手公屋市道疲弱。