公屋市況｜二手公屋買賣10月錄40宗 創6個月新低 全年料創7年新低

樓市疲弱，公屋買賣登記量亦下跌。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，今年首10個月二手公屋買賣合約登記(包括公屋自由市場及第二市場)錄得475宗，總值12.83億元，估計今年全年錄約550宗及15億元，將較2021年全年的989宗及27.94億元，分別下跌44.4%及46.3%，宗數及金額將齊創2015年523宗及11.56億元後的7年新低。
按月方面，今年10月份二手公屋買賣合約登記(包括公屋自由市場及第二市場)錄得40宗，總值1.07億元，較9月的45宗及1.09億元，分別下跌11.1%及1.8%，數字是自今年4月的38宗及9,783.4萬元之後，創6個月新低。由於二手樓市氣氛淡靜，疫情及加息持續，經濟前景不穩，市民的置業信心受阻，拖累二手公屋市道疲弱。
良景邨高層戶600萬沽 歷年第4高
至於今年10月份公屋買賣登記金額最高的個案，是屯門良景邨良傑樓34樓單位，成交價錄600萬元，兼創歷年第4高；而10月份第二高是香港仔華貴邨華孝樓20樓單位，成交價錄446.8萬元；第三高是沙田顯徑邨顯揚樓8樓單位，錄395萬元。此外，10月份青衣長安邨錄5宗買賣登記居首，總值1,020萬元，其次是沙田顯徑邨，錄4宗，總值1,350萬元，而鴨脷洲利東邨、粉嶺華明邨、沙田恆安邨、黃大仙竹園北邨及上水天平邨，各有3宗登記。