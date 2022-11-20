公益金百萬行今於將軍澳跨灣連接路舉行 施永青出席起步禮 中原有百人參加

連續兩年移師線上舉行的公益金百萬行，今年終於復辦實體步行籌款，今日(20日)於將軍澳跨灣連接路舉行，中原地產派出100位同事參加活動，期間巧遇中原集團創辦人施永青，與中原地產亞太區主席兼行政總裁黃偉雄、將軍澳高級資深營業董事譚桂貞，以及將軍澳一眾區域營業經理出席開步禮，與同事一起踏足全港首條同時具備行車道、單車徑及行人路的海上高架橋上步行，共襄善舉。

參加公益金百萬行的中原員工，身穿中原義工隊制服，由將軍澳寶邑路及寶順路交界處起點出發，步行至將軍澳跨灣連接路海上高架橋，再折返至近唐賢街新建道路的園境平台為終點，全程約6公里。是次活動所籌得的善款，將資助24間提供「家庭及兒童福利服務」的香港公益金會員機構。